一級棒！嘉義縣竹崎高中繁星 特殊選才成績亮眼

竹崎高中校長蘇淵源（中）與大學繁星錄取者合影。（圖由竹崎高中提供）

2025/03/18 13:17

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕大學繁星、特殊選才放榜，嘉義縣立竹崎高中成績亮眼，繁星推薦50位學生上榜，錄取率高達9成2，特殊選才錄取也近1成，其中國立大學及醫學相關科系比例高達4成6，包括台大、政大、成大、台師大與台北醫學大學、中國醫藥大學、高雄醫學大學等，除連續14年有人錄取台大紀錄，更首度有3位錄取成大，美術班錄取率更達100%。

竹崎高中繁星推薦錄取者有台灣大學財務金融學系廖育庭、成功大學生物醫學工程學系林恩賢、台灣文學系張浚璁、地球科學系黃琮幃、政治大學法律學系林品劭、中山大學生物醫學科技學系全英語學士班生物醫學組李柏翰、中興大學動物科學系李孟蓁、高雄大學應用數學系王欣麟、嘉義大學視覺藝術學系林雅淇、特殊教育學系謝筑珺、中國文學系許佩芬等50人。

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特殊選才有中央大學機械系蘇子皓、高雄師範大學工業設計系蘇宥嘉與高雄師範大學美術學系陳宥儒。

錄取台灣大學財務金融學系的廖育庭，國中時就讀竹崎高中美術班，她將美術創作養成的抗壓能力運用於學習，在學測表現出色，期許自己未來在大學將強化財金專長並提昇管理能力。

錄取政治大學法律學系的林品劭多才多藝，音樂部分除會作曲，打擊樂器與鋼琴都是讀書之餘的休閒活動，同時也完成一本1萬3000多字的科幻小說創作「闇月」參加比賽，這次錄取政治大學法律學系相當開心，期許自己成為能符應社會多元變遷，具備科際跨域整合能力的法律人才。

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