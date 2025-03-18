忍台中11度低溫 全國上百名下水道工人挑戰出入坑評鑑

下水道工人挑戰11度低溫入坑接受評鑑。（記者黃旭磊攝）

2025/03/18 12:40

〔記者黃旭磊／台中報導〕全國下水道局限空間出入坑作業評鑑，今天起在烏日區三榮九路舉辦3天作業，由於強烈大陸冷氣團南下，台中市低溫達到11度，18個縣市約130名工人下到深約5米坑道作業，接受國土管理署評鑒通風換氣等設備安全，在場工人說，鑽入下水道施工如「忍者龜」作業，長期身處陰濕環境最怕吸到沼氣恐有致命風險。

「住台中10多年，第一次遇到3月天氣還這麼冷」，內政部政務次長董建宏上午到烏日主持全國下水道局限空間出入坑作業評鑑開幕式，會場氣溫驟降，董建宏感謝全國縣市除了離島，都派隊參與評鑑確保施工勞安，每一個寶貴生命都是政府責任，藉由評鑑過程不是比誰做的最快、最優秀，而是交換工作經驗，讓每一個勞動力都獲得安全保障。

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內政部職業安全衛生署副署長萬榮富、國土管理署總工程司游源順及台中市水利局長范世億，到場勉勵參賽工人，來自高雄市大寮區振勝營造等工班，穿著螢光黃色背心依序進行50分鐘入坑作業，由於下水坑道空間高度不到5米，僅容單人側身入坑，工人稱如「忍者龜」作業，最怕吸到水溝沼氣恐會致命。

振勝營造總經理李俊毅表示，入坑作業空間相當侷限，最大風險來自通水區有污水，需先進行環境測定避免缺氧、硫化氫中毒或溺水風險，入坑前須先送排風，避免污泥沼氣外散，在風險對應上有標準安全作業流程。

董建宏強調，下水道屬於地下工程，工作環境多為密閉空甲然通風受限的狹窄空間，從業人員必須深入地底作業，較一般營建工程高，而內政部國土管理署於2021年頒布「國土管理署下水道局限空問作業規定」，就是從通風、氣相關環節強化職安管理，確保施工環境安全。

內政部國土管理署下水道工程分署為18個工班進行評鑑，工人入坑前，須確保坑道氧氣超過18%，一氧化碳35ppm（百萬分之一毫克）以下、硫化氫10ppm以下及可燃可燃性氣體30%vol（體積百分濃度）以下，環境需保持通風換氣，且路面需設置交通號誌及安全告示，工人也需配帶救生索作業。

內政部政務次長董建宏（圖）主持全國下水道局限空間出入坑作業評鑑開幕式。（記者黃旭磊攝）

下水道工班入坑前進行通風換氣作業。（記者黃旭磊攝）

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