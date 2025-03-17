彰化大埔路友善人行道滿月 違停趨緩但車禍暴增34件

彰化市大埔路標線型人行道上路滿月，車輛違停情況已經趨緩。 （記者湯世名攝）

2025/03/17 22:59

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市大埔路標線型人行道從上月14日開始取締違停，1個月來共取締38件違停，經警方觀察，該措施上路至今，汽、機車幾乎都停在停車區內，違停情況已經趨緩。不過車禍件數卻高達34件，平均1天發生1起車禍事故，警方呼籲車輛行經該路段應放慢車速，切勿搶快通行。

大埔路施作總長1050公尺、寬0.9到1.2公尺的標線型人行道，人行道噴上綠漆，機車停車區在人行道外，從上月14日起正式展開取締。彰化警分局統計，經過1個月來執法，共開出汽車18件、機車20件違規停車，合計共38件，全部開罰600元以上、1200元以下罰鍰。

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經過警方1個月來嚴正執法，汽、機車違規停車情形已相當少見，顯示違停情況已經趨緩，不過網路上仍對大埔路是否該興設標線型人行道爭論不休。昨天就有1名阿伯在汽機車臨時停車區10處地點，噴上「機車道」白漆抗議，警方已經他依社會秩序維護法裁處，縣府還沒有確定是否要提出毀損告訴。

雖然車輛違停情形已大幅減少，車禍件數卻高達34件，平均1天發生1起車禍事故，引起地方關注，有人認為車禍1天發生1件，幅度是否過大，或質疑大埔路路幅過小，加上劃設人行道後更窄，是造成事故增多的原因；不過也有民眾認為，只要放慢車速並遵守標線通行，行車安全不是問題。警方則呼籲車輛行經該路段應放慢車速，切勿搶快通行，且將持續取締違停，不會有空窗期。

1名阿伯在汽機車臨時停車區10處地點，噴上「機車道」白漆抗議，縣府尚未決定是否提告。 （記者湯世名攝）

彰化市大埔路友善人行道上路滿月，違停已趨緩，車禍卻暴增34件。（資料照）

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