台北市民大道限速40公里太慢？ 專家：速限訂定恐不夠精準

台北市市民大道一至六段速限皆為40公里，是嚴重超速熱區。（記者林承鴻攝）

2025/03/17 20:51

〔記者林承鴻／台北報導〕2024年台北市嚴重超速路段前3名中，市民大道就佔2名，該路一至六段速限皆為40公里，常有民眾反映速限太低，照著行駛跟不上車流。專家指出，問題可能在於速限定的不夠精準，不符合多數人駕駛習慣。市府則表示，考量車輛迴轉或車輛動線可能從停車場匯入主線，評估宜維持現況。

台灣交通安全協會副理事長林志學指出，許多道路的速限與駕駛人實際的駕駛習慣存在落差。他認為，在制定速限時應更重視「自由車流速率」為何，即駕駛人在沒有速限的情況下，基於安全和效率所選擇的自然車速。

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他指出，一般人可能會認為若沒有速限，駕駛油門就會踩到底，但實際上並非如此，若速限能更貼近實際的用路狀況，能減少民眾困擾與不滿。

以市民大道為例，現況為雙向各2車道，車流量大，也常被左轉或右轉車輛堵住。林志學說，若調整為各1條車道，於路口增設左轉附加車道，並將停車場及巷弄出入口向外推移一些，增加視距，有機會提升設計速限。林志學說，此方案確實可能影響道路容量，但在硬體條件受限下，可以透過標線重繪試試看。

台北市交通管制工程處交通規劃科科長李薇婷表示，市民大道為東西向主要道路，該路段一至六段間有迴轉道、停車場出入口及市民高架匝道及墩柱等設施，考量車輛迴轉或車輛動線可能從停車場匯入主線，避免發生事故時碰撞力道強，因此訂定該路段速限為40公里，以提升行車安全性，經評估仍宜維持現況。

李薇婷說，該路段受限高架相關設施以及鐵路通風設施等因素，路口可調整空間有限，惟於道路銑鋪時仍會一併檢討沿線標線、車道配置及檢視視距，針對民眾反映單點改善部分持續有在檢討及適時調整。民眾若對道路速限有疑慮或建議，可透過1999陳情系統或交工處官網下載交通設施建議表反映。

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