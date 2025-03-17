「賞鳥博覽會在台灣」9月登場 執行委員中台灣看場地、大讚多種鳥類

「第1屆世界賞鳥博覽會在臺灣」今年9月將在台中登場，今天執委前往八卦山賞鷹平台觀察鳥類活動。（參山處提供）

2025/03/17 21:03

〔記者陳建志／台中報導〕「第1屆世界賞鳥博覽會在台灣」將於今年9月在台中市舉辦，屆時將有來自25個國家的保育團體及組織代表參與，是世界各國鳥類觀察、保育及推廣的盛事，其中由16個會員國組成的世界賞鳥博覽會執行委員會近日到台灣，適逢觀光署參山國家風景區管理處主辦「八卦山賞鷹季」活動期間，今天委員到台中市民廣場主場地視察、品嚐台中美食，並到八卦山脈參訪，一起追尋灰面鵟鷹蹤跡，場面相當熱絡。

由交通部觀光署主辦，農業部林業及自然保育署、內政部國家公園署及台中市政府合辦的「2025第1屆世界賞鳥博覽會」將於9月20日至21日在台中市民廣場舉行，博覽會中亦有「世界賞鳥生態旅遊經驗談」論壇，針對「鳥展與觀鳥旅遊前景」及「觀鳥與保護」進行討論，並邀請世界賞鳥博覽會理事（WBC）及25個世界各國鳥類組織、生態旅行業者參加。9月22-23日將邀請外國團體前進中部最負盛名的賞鳥天堂「大雪山森林遊樂區」，體驗賞鳥生態旅遊，一舉將台灣最佳生態旅遊行銷給全世界。

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負責承辧的觀光署參山處表示，此次到訪的WBC執行委員們分別來自阿根廷、巴西、烏干達、菲律賓、馬來西亞，一行10人針對這次鳥博的主要場地進行視察。今天先前往台中市民廣場，因適逢「八卦山賞鷹季」系列活動期間，安排他們到八卦山脈參訪「八卦山脈生態遊客中心暨灰面鵟鷹主題館」，體驗AR、VR等科技互動方式完整介紹灰面鵟鷹生態，並前往八卦山賞鷹平台，一同觀察灰面鵟鷹過境身影，還巧遇台灣特有亞種「松雀鷹」，讓大家都相當興奮。

巴西執委Dr. Maria Marth表示，這是他第一次來台灣，這裡的城市綠化很完善，而且這也是在Covid-19疫情後，執委們相聚台灣，讓他感到很高興！下一屆2027鳥博將在巴西舉辦，也期盼此行能向台灣學到更多舉辦經驗，讓鳥博每屆越辦越好。

執委們參訪後都大讚八卦生態遊客中心互動設施很有趣，在彰化賞鷹平台觀察到多種鳥類，因此也建議9月世界賞鳥博覽會可納入這2個景點，讓更多人認識參山。

「第1屆世界賞鳥博覽會在臺灣」今年9月將在台中登場，今天執委前往八卦山賞鷹平台，觀察到五色鳥等鳥類活動。（參山處提供）

「第1屆世界賞鳥博覽會在臺灣」今年9月將在台中登場，今天執委參訪主場地的台中市民廣場。（參山處提供）

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