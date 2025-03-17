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    首頁　>　生活

    從歷史到生態！ 台南永康三崁店昔有棒球場 今聞蛙嗚聽文史

    台南永康三崁店曾有棒球場，圖為1988年的棒球場情景。（嚴舜茹提供）

    台南永康三崁店曾有棒球場，圖為1988年的棒球場情景。（嚴舜茹提供）

    2025/03/17 20:53

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南亞太國際棒球訓練中心（簡稱亞太棒球村）主球場已經竣工，而位於附近的永康區三民里三崁店聚落，早期也曾有棒球場，「棒球紳士」投手方水泉即是出身於三崁店糖廠棒球隊。

    台南市定古蹟「永康三崁店糖廠神社遺跡」歷經將近2年的時間，已於近期修復完成，當地的文史工作者嚴舜茹表示，神社遺跡前的墨西哥合歡，就是當時三崁店棒球場的範圍，後來一度曾設置的網球場，則是在墨西哥合歡旁。

    嚴舜茹說，1949年國民政府來台後，曾在神社基座前蓋圖書館，旁邊還有一個小窗口，提供郵寄信件及購買郵票服務，1991年以後，三崁店糖廠關閉，圖書館廢除，全面做為郵局。

    嚴舜茹指出，該圖書館培育出許多優秀的糖廠員工子弟，例如前花蓮慈濟醫院院長陳英和、前建興國中校長高彩珠等。

    而除了文史之外，三崁店神社旁的次生林，是諸羅樹蛙的棲息地，長期投入諸羅樹蛙研究及保育的莊孟憲表示，相較於周邊地區活躍的開發，更彰顯三崁店位於鹽水溪北岸的綠地保存價值，也是諸羅樹蛙在台南重要的庇護所，目前已進入諸羅樹蛙的繁殖期，預計天氣回暖後，就可以聽到蛙鳴聲。

    台南永康三崁店神社遺跡旁的墨西哥合歡，即在昔日棒球場範圍。（記者劉婉君攝）

    台南永康三崁店神社遺跡旁的墨西哥合歡，即在昔日棒球場範圍。（記者劉婉君攝）

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