宜蘭保育類鉛色水鶇幼鳥疑被盜獵 親鳥痛失骨肉悲鳴

礁溪五峰旗攔沙壩傳出鉛色水鶇幼鳥疑被盜獵，親鳥（如圖）驚覺幼鳥失蹤不禁發出悲鳴。（圖由游姓鳥友提供）

2025/03/17 18:34

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉五峰旗攔沙壩，傳出列入保育類3級的鉛色水鶇幼鳥遭人盜獵，親鳥叼蟲回來準備餵食，驚覺鳥巢及幼鳥不翼而飛，在附近盤旋發出悲鳴，讓目擊鳥友相當心疼。宜蘭縣政府今天（17日）回應，請目擊者提供事證，縣府將追究刑責。

宜蘭縣游姓鳥友昨天到五峰旗攔沙壩一帶賞鳥，發現一名戴著帽子及佩戴口罩的中年男子，在攔沙壩水池架設鋁梯，把山壁上的5、6株山蘇採下，再丟進攔沙壩水池，游先生察覺有異，趨前詢問對方「你是來採山蘇嗎」？男子顧左右而言他，游隨手撈起山蘇，裡面有空的鳥巢，懷疑巢中幼鳥已遭盜獵。

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不久後，一隻鉛色水鶇親鳥叼蟲回到五峰攔沙壩山壁，疑似找不到築在山蘇裡的鳥巢與幼鳥，持續在空中盤旋，發出悲痛叫聲，游姓鳥友見到此景，感到很心酸，撥打110與1999報案，至於行跡可疑的中年男子則藉故離去。

臉書社團「拍鳥俱樂部」社長黃蜀婷說，鉛色水鶇經常棲息在山間小溪，有牠們存在，代表當地環境好，被視為溪流環境的重要指標，幼鳥若被盜獵關進鳥籠，少了親鳥照顧餵食，恐怕很難存活，呼籲大家不要購買來路不明野鳥，以免助長盜獵歪風。

宜蘭縣府農業處表示，1999專線接獲通報後，農業處派員查看，但相關人士均已離場，民眾若騷擾、獵捕保育類野生動物，違反野生動物保育法規定，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科6萬元以上30萬元以下罰金，若導致野生動物死亡，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上50萬元以下罰金。

築在山蘇裡的鳥巢變成空巢，幼鳥疑遭盜獵不翼而飛。（圖由游姓鳥友提供）

礁溪五峰旗攔沙壩事發現場。（圖由游姓鳥友提供）

事發當下，礁溪五峰旗攔沙壩山壁的山蘇全被採下。（圖由游姓鳥友提供）

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