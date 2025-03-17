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    從養牛過程中愛地球！畜試所推國產電動餵飼設備 減碳近4成6

    畜產試驗所與工研院合作開發國產電動TMR智慧餵飼設備，有效減少碳排放。（畜產試驗所提供）

    畜產試驗所與工研院合作開發國產電動TMR智慧餵飼設備，有效減少碳排放。（畜產試驗所提供）

    2025/03/17 17:08

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕全球邁向低碳經濟，農業部畜產試驗所與工業技術研究院合作，研發國產電動TMR智慧餵飼設備，不僅提高效率、節省人力，還可降低碳排，比起傳統的柴油配料車，減碳近4成6。

    新開發的智慧餵飼設備，整合自動混料與推料系統，實測結果顯示，牛隻餵飼過程每噸生乳生產的碳排放約13公斤二氧化碳當量（kgCO2e），傳統方式則是24公斤二氧化碳當量（kgCO2e），減少了45.8%之多。

    畜試所指出，若以100頭泌乳牛來算，每年可減少約1萬公斤二氧化碳當量，充分展現了國產電動設備的減碳效率，可引領酪農業邁向智慧低碳新趨勢。

    畜試所提到，酪農業面臨生產效率提升的挑戰，目前一些國際品牌已推出自動餵飼設備，包含自動推料機、TMR餵飼系統與精料供應機等，可依牛群規模、營養需求進行客製化調整。

    畜試所說，經實際操作與分析，雖能提升乳產量還可減少飼料浪費，並降低每天5至12小時的人力需求，但進口設備價格高昂且維修不易，讓酪農場在導入自動化技術時面臨挑戰。

    畜試所與工研院運用無人車技術，開發出國產自動餵飼設備，並在台南八老爺牧場進行實測，乾草落料速度由每秒5.5公升，提升至每秒15公升，

    該設備也克服牧場環境干擾，成功運行雷達光速無人車導航與電控系統，展現穩定高效的性能，在餵飼過程中就可減少碳足跡。

    畜試所強調，隨著電池技術進步與市場成熟，該設備的成本效益將進一步提升，為台灣酪農業提供更具經濟可行性的選擇，並助力乳牛產業邁向永續發展。

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