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    玩水新天地！新北三重花漾水樂園年底亮相 體驗7大噴水設施

    新北市府高灘地工程管理處斥資1400萬元在三重區重陽橋下打造「花漾水樂園」。圖為完工示意圖。（圖由新北市高灘處提供）

    新北市府高灘地工程管理處斥資1400萬元在三重區重陽橋下打造「花漾水樂園」。圖為完工示意圖。（圖由新北市高灘處提供）

    2025/03/17 11:26

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市府高灘地工程管理處斥資1400萬元在三重區重陽橋下打造「花漾水樂園」，結合向日葵主題與7種不同的噴水設施、1條戲水區，加上太陽地景兒童遊戲場，預計今年第4季完工，將成為新北河濱第4座水樂園。

    高灘處處長黃裕斌表示，「花漾水樂園」施工前為2座圓形步道，為活化綠地空間與提升景觀特色，同時考量淡水河畔已建置自行車道與步道，高灘處以太陽與花朵為設計靈感打造「花漾水樂園」，園內將設置花朵型、圓拱圈與圓柱型等噴水設施，並設置戲水區、洗手洗腳區、休憩區等設施，讓遊客同時享受戲水與遊戲場的雙重樂趣。經費約1400萬元，設施面積6000平方公尺。

    黃裕斌補充，「花漾水樂園」完工後將成為自三重區「海世界水樂園」、汐止區「星際遊戲場水星戲水區」、新店區「陽光遊戲場蝶型水道區」後，新北河濱第4座水樂園，也成為三重區「海世界水樂園」後，新一代親水熱點，工程已於2月開工，預計今年第4季完工，提醒施工期間有機具進出，請市民注意與包涵。

    「花漾水樂園」，園內將設置戲水區、洗手洗腳區、休憩區等設施。圖為淺水道戲水區示意圖。（圖由新北市高灘處提供）

    「花漾水樂園」，園內將設置戲水區、洗手洗腳區、休憩區等設施。圖為淺水道戲水區示意圖。（圖由新北市高灘處提供）

    新北高灘處在三重區重陽橋下打造「花漾水樂園」。圖為完工前重陽橋現場照片。（圖由新北市高灘處提供）

    新北高灘處在三重區重陽橋下打造「花漾水樂園」。圖為完工前重陽橋現場照片。（圖由新北市高灘處提供）

    新北市府高灘地工程管理處斥資1400萬元在三重區重陽橋下打造「花漾水樂園」，預估今年第4季完工。圖為完工示意圖。（圖由新北高灘處提供）

    新北市府高灘地工程管理處斥資1400萬元在三重區重陽橋下打造「花漾水樂園」，預估今年第4季完工。圖為完工示意圖。（圖由新北高灘處提供）

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