台中流行影音中心四周圍籬 議員質疑已簽約卻沒動靜

市議員陳淑華質疑台中流行影音中心已完工多年，現今還是用圍籬圍著。（陳淑華提供）

2025/03/16 22:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中台灣電影中心2023年9月改名為台中流行影音中心，民進黨市議員陳淑華痛批，台中流行影音中心已經蓋好逾四年，現今周邊還是持續圍籬圍，花了17億所興建影音中心，至今不動如山成為標準的蚊子館；民進黨議員王立任也表示，中市府已與廠商簽約，就一定要趕快監督廠商營運，不要像海洋館點交給廠商一年，至今一直未營運 。

市議員陳淑華表示，台中市政府缺乏對影音產業的核心政策，是導致影音中心閒置養蚊子的主要原因。令人擔心市政府明顯沒有實體影音、數位影音、串流技術、AI影音的基本認識，更是完全缺乏能力，令人質疑是否能有效經營？現在簽約到完成還不知道要多久才能營運，已經跨盧秀燕兩任任期還無法搞定，行政效率差到無法形容。

請繼續往下閱讀...

王立任表示，既然台中流行影音中心既已簽約，而且表示會在2026年底營運，他要求市府一 定要求廠商，務必如期營運，不要像海洋館一樣，提出一大堆理由，至今都無法營運。

新聞局表示，台中流行影音中心已去年9月完成簽約，10月完成場地點交作業，目前由OT營運廠商依照契約及投資執行計畫，推動辦理期初投資等相關事，最快2026年底營運。

新聞局表示，台中流行影音中心為地上7層、地下3層建築，樓地板面積1.14萬餘坪，得標廠商是科技公司，未來營運內容將聚焦於動畫、漫畫、遊戲主題、流行動漫IP展演等，定能帶來耳目一新的感受。

市議員陳淑華質疑台中流行影音中心已完工多年，現今還是用圍籬圍著。（陳淑華提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法