屏東單身聯誼受歡迎 200人搶40名額

屏東縣政府主辦的「屏」日相遇愛情海單身聯誼活動，今天在枋山的海濱浪漫登場。（圖由屏東縣政府提供）

2025/03/16 18:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為提升婚育率，屏東縣政府每年舉辦單身公教人員聯誼活動，十分受到歡迎，今年首場聯誼開放40個名額，吸引超過200人報名，入選參加的40人，今天（16日）搭乘愛情巴士前往枋山、佳冬一日遊；屏縣府說明，今年下半年至少還將再舉辦一場。

屏東縣政府表示，為擴展單身公教人員社交生活觸角，2019年起縣府每年都會結合在地風景或人文特色舉辦單身聯誼，曾經在勝利星村創意生活園區安排烘焙活動，也前往潮州日式歷史建築園區進行實境解謎遊戲，今年則以海洋為主題，融入愛情的元素，藍天白雲映襯著碧海，充滿浪漫氛圍。

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今天聯誼活動在蔚藍的枋山海岸咖啡廳拉開序幕，精心設計在浪漫輕鬆自在的氛圍中，展開一連串破冰遊戲及話題互動，成功拉近彼此距離，下午前往佳冬鄉農會透紅窯坊，大家化身戀愛大廚，一起烘焙手作披薩，在掌聲與笑聲中尋找速配情人。

人事處表示，為落實「樂婚、願生、能養」政策，舉辦本次聯誼，鼓勵更多的單身朋友們勇敢尋找幸福，活動還結合屏東天然景觀與觀光產業，讓參與者除體驗屏東的獨特魅力，還能在浪漫的情境中，相知相遇，攜手共譜幸福戀曲；為回應熱烈回響，今年下半年至少還會再舉辦一場次的單身聯誼。

屏東縣政府舉辦的公教人員單身聯誼活動很受歡迎。（圖由屏東縣政府提供）

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