拚鬥意志向前衝 全國鐵人3項錦標賽台南登場

台南全國鐵人3項錦標賽今日登場，台南市長黃偉哲（左3）主持鳴槍啟跑儀式。（圖由台南市府提供）

2025/03/15 13:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕由南市府與中華民國鐵人三項運動協會共同主辦的2025台南全國鐵人三項錦標賽，今（15）日在安平區觀夕平台熱鬧登場，共吸引1100名來自全國各地的鐵人好手共襄盛舉，各個選手競技拚鬥意志向前衝！

這項賽事是南台灣唯一的正式鐵人3項比賽，分為標準賽（游泳1.5公里、自由車40.4公里、路跑10公里）、半程賽（游泳0.75公里、自由車20.4公里、路跑5公里）、騎跑二項賽（路跑5公里、自由車20.4公里、路跑5公里）、衝刺賽（游泳250公尺、自由車5.75公里、路跑1.5公里）。

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小鐵人賽國中組（游泳250公尺、自由車5.75公里、路跑1.5公里），國小組（游泳200公尺、自由車4.1公里、路跑1.5公里）。在賽事規劃上，採用晶片計時系統，確保選手們可以在公平客觀的計時條件下，締造個人最佳成績。

比賽競爭激烈，充分體現鐵人3項的包容性與挑戰性。選手們須在游泳、單車、及馬拉松3個項目中一展身手，考驗耐力和技巧。

今天開跑儀式由台南市長黃偉哲偕同體育局長陳良乾主持賽事鳴笛，並為鐵人選手加油打氣，立委陳亭妃也到場給予選手鼓勵。

黃偉哲表示，台南全國鐵人3項錦標賽已獲得教育部體育署核可，比賽成績可採計參加2025香港亞洲錦標賽、成都世界盃等亞洲盃賽事，眾多鐵人選手參與這場盛事全力競逐獎牌，挑戰自我體能巔峰。同時也熱情歡迎大家盡情體驗台南之美，品嚐在地美食，相信一定能讓大家滿載而歸。

陳良乾表示，台南安平全國錦標賽不僅是鐵人3項界的年度盛事，更是南台灣唯一的正式鐵人3項比賽，同時增強城市的運動氛圍，也吸引大量的觀光與運動愛好者，對於推展南部鐵人運動具有指標性意義。

台南全國鐵人3項錦標賽，選手競技比體力。（圖由台南市府提供）

全國鐵人3項錦標賽今天在台南登場，選手騎單車競速。（圖由台南市府提供）

台南全國鐵人三項錦標賽，挑戰體力與耐力。（圖由台南市府提供）

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