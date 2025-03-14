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    非農保本人領取救助金、農地種電 雲林近6000人恐強制退保

    審計部要求農業部清查農保資格，雲林有近6000人資格有疑慮。（記者黃淑莉攝）

    審計部要求農業部清查農保資格，雲林有近6000人資格有疑慮。（記者黃淑莉攝）

    2025/03/14 17:34

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕監察院審計部要求農業部，針對非農保本人領取天然災害救助，及土地租給光電業者種電農民的農保資格清查，雲林有近6000人有疑慮，將由各鄉鎮市農會進一步清查及審核，若不符合強制退保。

    這幾年審計部連續針對農保資格加強清查，今年清查對象包括非農保本人領取天然災害救助金、農地租給光電業者，設置太陽能板的農保被保險人。據了解農業部根據農業天然災害救助系統、農保系統相互勾稽，若請領人非被保險人，即可能無實際耕作，這部分雲林約有5000多人有疑慮。

    另農地種電部分，則是從經濟部的電廠登記地號與被保險登記地號勾稽，這部分雲林約500人有疑慮。

    據了解，農業部在3月初已將系統勾稽出有疑慮的名單行文給縣府，縣府也把名單轉給各農會，農會必要時會先會同公所進一步清查，或是通知被保險人說明或補證，清查結果再由農會審查小組做最後認定，若不符合系統即會自動退保。

    由於影響人數達數千人，縣府將在4月邀集各農會清查作業人員辦理說明會，以免引起爭議及影響被保險人權益。據指出，雲林縣農保人數約有9萬6000多人。

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