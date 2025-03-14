傅爾布萊特組團訪政大 交流人文AI、雙語教育

傅爾布萊特（Fulbright）國際事務人員近日組團訪政治大學，雙方針對人文AI及雙語教學等方面進行交流。（政大提供）

2025/03/14 16:02

〔記者楊綿傑／台北報導〕傅爾布萊特（Fulbright）國際事務人員近日組團訪政治大學，雙方針對人文AI及雙語教學等方面進行交流，並由Fulbright計畫學生分享在台交換生活，除了深入鄉村田野調查，還參加龍舟隊體驗台灣文化。學術交流基金會執行長那原道更高度肯定校方在人文AI領域的發展，認為已超前美國大學。

政大校長李蔡彥表示，校方多年來政大極力推動國際化，透過與Fulbright的合作及參與台美高等教育聯盟，持續吸引美國學生來台學習，且目前已開設逾800門EMI課程，並推廣公平、多元、包容的校園理念，讓國際學生得以無縫融入政大的學術與環境。

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AI浪潮來襲，政大資訊學院院長劉吉軒說明，學校開設「AI + X及AI in X」跨域課程，涵蓋法律、商管、人文、數位治理等面向，讓學生建構AI知能，再延伸到各場域與AI的融合。另也透過AI聯展、AI跨域計劃補助，讓同學能實際應用人工智慧。並與企業、政府攜手合作，包含與輝達、美超微簽訂MOU，畢業後更有機會進入台積電等國際知名企業發展。

英語教學資源中心致力於推動英語教學計畫與國際合作，中心主任鍾曉芳提到，校內除了提供教師與教學助理之培訓課程，也透過社群媒體快速接觸學生、提高能見度，並舉辦短文撰寫、短影片企劃等競賽，提升學生的學習動機。期待未來能與Fulbright展開更緊密合作，可以透過現場課堂觀察，獲得美國學者的建議，優化政大的EMI課程。

與Fulbright合作至今，政大已接待約40名美國學生。外交所一年級的安凱樂表示，在政大的學習過程中不僅提升學術能力，更讓他能將理論應用於實務，並有機會運用Fulbright計畫學習中文，如今已能夠在podcast中流利地使用中文對談。

目前就讀IMAS亞太研究英語碩士學位學程的泰秀立指出，政大提供的中文學習資源豐富，提供的課程互動性高，並具備豐富的實務學習機會，如參與宜蘭永續發展田野調查，以及即將前往金門進行研究，讓她深刻體會到理論與實務的結合。此外，她也積極貼近台灣社會，還加入龍舟隊訓練。

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