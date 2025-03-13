太平長青學苑開學典禮 1800多位長者上學去

太平區長青學苑今天舉行開學典禮，陳柏宏區長（左3）、王婉如副執行長（左2）等人，共同進行「學習啟動儀式」。（太平公所提供）

2025/03/13 15:29

〔記者陳建志／台中報導〕太平區長青學苑今天舉行開學典禮，由「世界民族舞蹈班」的長者帶來精彩的開場舞，太平區長陳柏宏表示，今年共有1800多位長者報名上課，比去年多了161人，並增設了62斑，新開設「家事清潔與收納」等課程，現場還準備壽桃送給好學不倦的長輩，祝大家健康平安、長壽多福。

太平區長青學苑今天舉行開學典禮，由太平區長陳柏宏、天主教曉明社會福利基金會副執行長王婉如等人，進行「學習啟動儀式」共同種下學習的秧苗，象徵學苑不斷成長、茁壯，正式邁入一個嶄新的學習階段。

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活動中頒發「教師聘書」、「志工聘書」，感謝教師、志工團隊長久的教學與無私的服務奉獻，陳柏宏區長肯定承辦單位天主教曉明社會福利基金會的用心與付出，繼2022年獲得長青學苑成效評估「優等獎」後，2024年再次榮獲成效評估「優等獎」。

陳柏宏表示，因辦學績效獲肯定，來報名上課的長輩持續增加，今年共有1800多位長輩報名，其中有161人是新生，開課的班級從去年的56班，增加為62班，平均年齡71歲，最年長已經81歲。

太平公所社會課長蔡淑鈴表示，今年新增班級更多元，包括有因應外籍配偶、看護工學習的「越南語」、時尚最夯的「家事清潔與收納」、「體適能」、「瑜珈」、「書法」、「電子琴 （視訊）」等6項課程，持續採「實體」、「視訊」並進。

今天配合開學典禮，治學苑文藝走廊展出學員作品，包括攝影、彩墨、書法、色鉛筆畫等80餘幅，琳瑯滿目令人目不暇給，展現長輩平時學習的成果。

太平區長青學苑今天舉行開學典禮，現場準備壽桃送給長輩，祝大家健康平安、長壽多福。（太平公所提供）

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