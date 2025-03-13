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    竹市光復路78面智慧公車站牌啟用 提供公車即時訊息

    新竹市光復路沿線的78面智慧公車站牌全面啟用，將提供公車即時訊息，讓民眾候車掌握公車動態。（記者洪美秀攝）

    新竹市光復路沿線的78面智慧公車站牌全面啟用，將提供公車即時訊息，讓民眾候車掌握公車動態。（記者洪美秀攝）

    2025/03/13 14:05

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府去年11月在東門市場站啟用首座智慧公車站牌，已完成78處智慧站牌設施建置，代理市長邱臣遠表示，市府投入1500萬元進行公車站牌的優化，並以光復路的站牌及路線為主，期智慧站牌建置，讓民眾即時掌握公車資訊，減少候車時間。

    市府表示，竹市今年共有78處智慧站牌啟用，後續也會會逐步編經費擴展到全市797處公車站點。透過智慧站牌，即時提供公車動態資訊，讓市民能隨時掌握班次時間，縮短候車時間，提高搭乘意願，進一步促進大眾運輸使用率。

    此次建置的78處智慧站牌分為「獨立式」與「附掛式」兩種類型，並配備13吋及32吋顯示面板。13吋螢幕適用於6條以下公車路線，32吋則適用於7條以上公車路線，提供即時的公車到站資訊、日期與時間等基本服務。同時，智慧站牌亦兼具市政宣導與公共活動資訊推播功能，讓市民在候車時即可獲取最新的城市動態與政府公告。

    目前市府先針對光復路沿線設置智慧站牌，且配合先導公車路線，也在陽明交大校內設置6處智慧站牌，站點有竹湖會館、體育館、工程六館、綜合一館、活動中心及竹湖站，鼓勵更多學生搭乘綠色運具。

    目前智慧站牌的建置優先考量公車班次密集、人潮聚集的地點，以及醫院與學校周邊站點，以藍1區、182路及先導公車路線作為示範路段，後續會持續向中央爭取經費擴建智慧站牌，由東區、北區向香山區逐步擴建。同時將高度調整至約150公分，方便一般市民與行動不便者、輪椅族群查閱公車動態資訊。

    新竹市光復路沿線的78面智慧公車站牌全面啟用，將提供公車即時訊息，讓民眾候車掌握公車動態。（記者洪美秀攝）

    新竹市光復路沿線的78面智慧公車站牌全面啟用，將提供公車即時訊息，讓民眾候車掌握公車動態。（記者洪美秀攝）

    新竹市光復路沿線的78面智慧公車站牌全面啟用，將提供公車即時訊息，讓民眾候車掌握公車動態。（記者洪美秀攝）

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