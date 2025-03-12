不同醫院看病免帶病歷 衛福部拚2年內醫學中心先達標

衛福部目標2年內完成醫學中心電子病歷標準化。（記者林惠琴攝）

2025/03/12 12:55

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部今（12日）宣布啟動「台灣醫療資訊標準大平台」，加速推動醫療數據標準化，促進跨院資料交換。衛福部次長呂建德表示，短期目標為2年內完成醫學中心電子病歷標準化，如同每輛車的車體不同，但有一樣的底盤，讓民眾到不同醫院看病不必再攜帶病歷，轉診就醫更便利。

衛福部資訊處長李建璋表示，目前台灣電子病歷系統面臨3大問題，包含資料不統一，病人資料沒有辦法流通，跨院轉診有問題；規則不統一，健保署、疾管署等各單位通報申報規則不互通，像是每次光是健保調整支付標準時，各家廠商就必須重寫程式，醫療院所也要多付一筆錢；以及應用程式不統一，在沒有平台下，人工智慧（AI）僅單一中心可用，無法擴散全台使用。

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為了解決問題，衛福部啟動「台灣醫療資訊標準大平台」，李建璋指出，主要有3大核心發展方向。首先是資料統一，導入國際醫學資料標準FHIR（Fast Healthcare Interoperability Resources），建立全國統一的電子病歷（EHR）標準，確保各醫療機構能夠無縫整合數據。

其次是導入國際規則的標準語言程式CQL（Clinical Quality Language）技術，建立「規則圖書館（Rule Library）」，統一健保申報、醫療品質評估與診療準則。透過CQL，醫療機構可自動檢查診斷與處方是否符合規範，減少錯誤並提升行政與醫療服務效率，強化病人照護。

再來則是應用程式統一，利用國際應用程式標準SMART，打造類似Google Play商店及蘋果App Store的平台，讓醫療機構自由下載與應用AI技術，提升臨床決策與醫療效率。

李建璋指出，今日是踏出建立標準第一步，短期目標為2年內全台23家醫學中心，包含性別、年齡、身高、慢性病、用藥、抽血等常用109個欄位項目，均可相互流通病歷資料，同時也會輔導區域醫院、地區醫院、基層診所與衛生所，以及建立平台縮小城鄉差距。在資安方面，也會請醫療院所做好加密工作，讓駭客即使竊取資料也無法使用。

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