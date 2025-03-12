近4萬隻紫斑蝶飛越國道 國3北上林內段今年首波封道「讓蝶」

紫斑蝶北返「中繼站」林內鄉觸口段，今早出現每分鐘319隻紫斑蝶，達國道三號林內段251至253公里外側車道封閉標準，高速公路局為此封道，寫下最早封道讓蝶紀錄。（陳瑞祥提供）

2025/03/12 12:46

〔記者李文德／雲林報導〕每年清明前後都是紫斑蝶遷徙季，做為蝴蝶由南向北的「中繼站」林內鄉觸口段，今早就已出現每分鐘319紫斑蝶，達國道三號林內段251至253公里外側車道封閉標準，高速公路局為此封閉。台灣紫斑蝶生態保育協會理事長陳瑞祥表示，寫下高公局最早封道讓蝶紀錄，預估未來2週隨時有紫斑蝶爆量。

陳瑞祥表示，今年3月1日起就進駐國道三號林內鄉觸口段橋下涵洞監測，根據監測結果，4日上萬隻首波「先鋒部隊」已通過，平均每分鐘通過210隻，2009年見到以來，最早監測到這大量的先鋒部隊。

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陳瑞祥指出，今天早上8點30分時就看到大量紫斑蝶從坪頂山上飛過，根據早上監測數量，紫斑蝶已有近4萬隻飛過，每分鐘監測記錄最高達690隻，已達國道封道250隻標準，是史上最早封道。

陳瑞祥判斷，以往紫斑蝶北返約在3月20日左右，今年可能是南部冬天天氣冷，南部蝶谷的紫斑蝶在當地「躲太久了」，近來天氣回暖，蝴蝶們趁著天氣暖和，早了將一週多就趕緊飛出來，但現在高雄茂林地區仍有不少紫斑蝶尚未出發。

陳瑞祥表示，預估未來2週隨時都會有紫斑蝶大量現蹤的可能，但未來一週天氣預報不太晴朗，估計大概在3月20日至3月底都會出現爆量紫斑蝶。

紫斑蝶生態保育協會表示，高公局訂於3月22、23、29、30日將在觸口段涵洞下舉辦活動，除了有獎徵答外，更有協會針對紫斑蝶監測等活動，歡迎民眾把握時機，一起來看紫斑蝶。

高公局中區養護工程分局表示，今年啟動第1次國道讓蝶道，時間從8點50分至13點30分，封閉國道3號北上253至251公里處林內路段外側車道，請用路人通過此路段時，如遇紫斑蝶通過，請保持正常車速行駛，不可驟然停車或減速觀賞。

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