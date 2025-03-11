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    男女各半！信義區辦「單身聯誼」報名條件曝 網嗨：機會來了

    台北市信義區公所宣布，將於4月26日（六）舉辦「信義喜相逢」單身聯誼活動。（資料照）

    台北市信義區公所宣布，將於4月26日（六）舉辦「信義喜相逢」單身聯誼活動。（資料照）

    2025/03/11 19:14

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕想在浪漫的春天邂逅另一半嗎？台北市信義區公所宣布，將於4月26日（六）舉辦「信義喜相逢」單身聯誼活動，讓單身民眾在輕鬆有趣的氛圍中結識新朋友。活動釋出後，引發熱烈討論，不少網友幽默留言，「當天單身算嗎」、「機會來了」。

    根據單身聯誼活動公告，將於當日下午1點至5點30分，在信義區松隆區民活動中心舉行，名額限40人，男女各半，參加對象需年滿30歲至45歲，且符合設籍、居住、工作或就學於台北市的條件。

    根據活動內容，參與者將透過團體遊戲、解謎活動與交流卡片等方式增進彼此認識，還有甜蜜下午茶提供，讓氣氛更加輕鬆自在。活動完全免費，但須繳交1000元保證金，全程參與後即可退還。報名時間自3月17日中午12點起至3月31日晚上11點59分止，採線上報名制，額滿為止。

    消息一出，一名網友轉發至「信義區三兩事」直呼，「信義區公所真的很認真的！」。底下留言區不少人紛紛標記朋友，還有人開玩笑說，「當天單身算嗎」、「機會來了」、「可惜我已婚」、「請婚假的時候到了」。

    此外，根據台北市各區公所資訊，目前中山區、中正區及南港區等地也陸續舉辦單身聯誼活動，為北市單身民眾提供更多認識新朋友的機會。

    台北市信義區公所宣布，將於4月26日（六）舉辦「信義喜相逢」單身聯誼活動。（擷取自信義區公所）

    台北市信義區公所宣布，將於4月26日（六）舉辦「信義喜相逢」單身聯誼活動。（擷取自信義區公所）

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