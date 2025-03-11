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    全台中最大體適能中心 太平國民運動中心年底前營運

    太平國民暨兒童運動中心今年1月底已經完工，目前正在進行驗收改善，最慢今年年底前正式對外營運。（記者陳建志攝）

    太平國民暨兒童運動中心今年1月底已經完工，目前正在進行驗收改善，最慢今年年底前正式對外營運。（記者陳建志攝）

    2025/03/11 07:52

    〔記者陳建志／台中報導〕斥資6.1億，民眾期待多年的太平國民暨兒童運動中心，2022年底動工，已經在今年1月底完工，正在進行驗收改善階段，4層樓的建築，規劃有游泳池、綜合球場、韻律教室等空間，並擁有全市最大的體適能中心，目前已經上網進行委外營運招標，將在6月決標簽約，最慢今年底前就能正式對外營運。

    太平國民暨兒童運動中心原本在胡志強市長時代就要興建，但因位於坪林森林公園的預定地屬水利用地無法興建國運中心，林佳龍擔任市長時持續解決用地問題，直到2019年經內政部核准「變更太平坪林森林滯洪公園開發計畫」後，才終於合法可興建國運中心，市府並編列5.1億預算興建，但因物價持續上漲流標3次發包不出去，最後追加到6.1億終於完成發包。

    市府在2022年10月動工， 經2年多的施工，終於在今年1月底報竣工，整座國民運動中心為4層樓建物，1樓規劃游泳池、SPA水療中心，2樓為兒童運動遊戲室及半戶外空間，3樓為多功能運動中心、綜合球場（8座羽球場、1座籃球場）、體適能中心及綜合教室、4樓為韻律、瑜珈教室，還有可供停42輛汽車的戶外停車場。

    市府運動局長游志祥表示，太平國民暨兒童運動中心1 月底完工後，目前正在進行驗收與改善階段，委外營運招標已經上網，將在6月決標簽約，因場地點交給營運廠商後，約要4個月進行內部裝修和運動器材進駐，目標最晚今年年底前正式對外營運，未來包括游泳池、球場的收費都比照目前已營運的國運中心收費標準。

    太平國民暨兒童運動中心今年1月底已經完工，目前正在進行驗收改善，最慢今年年底前正式對外營運。（記者陳建志攝）

    太平國民暨兒童運動中心今年1月底已經完工，目前正在進行驗收改善，最慢今年年底前正式對外營運。（記者陳建志攝）

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