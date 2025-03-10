排灣族沒有實驗國中 屏縣地磨兒國小與部落盼設國中部

地磨兒國小是一間擁有百年歷史的原住民學校。（記者羅欣貞攝）

2025/03/10 20:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕三地門鄉為屏縣人口數最多的原住民鄉，卻從來未設國中，小學生畢業後都赴鄰鄉升學，加上目前全國並無排灣族實驗國中，因此在部落期待下，位三地門鄉的地磨兒原住民族實驗小學盼推動「K-9」教育體制，讓學生從幼兒園到九年級都能在原校完成民族教育。

地磨兒國小是屏縣第一所以原住民族語為校名的小學，中央於2014年通過《學校型態實驗教育實施條例》後，地磨兒2016年轉型為原住民族實驗學校，全面使用屏東縣課程發展中心所編撰的「排灣族本位教材」。

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地磨兒國小校長陳惠美表示，學校執行實驗教育每次評鑑都獲最高「優良」肯定，也獲2018年及2023年度教育部教學卓越銀質獎，學生在去年度學力測驗中，國語、英語及數學等領域的成績都高於全國平均，顯示兼具學習力、文化力與族語力；推動「K-9」的計畫沒有時間表，會持續聆聽校內、部落意見。

校方也指出，「如果孩子可以留在地磨兒直升國中就好了！」是部落及家長的期待，盼建構K-9教育體制延續民族文化，讓學生國小畢業後學習有連貫與完整的教育；針對家長進行的問卷調查顯示，49％表示若地磨兒國成立國中部，十分願意讓孩子繼續就讀，43.7％可能會考慮，只有7.3%表示不會就讀。

校方本月舉辦民族實驗教育論壇，近百名專家學者、家長與部落耆老參與討論；曾任地磨兒國小校長的立委伍麗華表示，文化復振短短幾年看不出成果，至少要在部落奠定到國中，因青少年時期是文化認同關鍵期。

原民會教育文化處專門委員瑪勒芙勒芙．杜妲利茂則表示，全國有國中階段的原住民實驗學校有6間，其中泰雅族3間、以及布農族、鄒族、蘭嶼的完全中學，很多家長希望排灣族也能有一個國中，如果家長聲音出來，相信相關單位會支持。

屏縣府教育處則回應，若地磨兒學生希望繼續在民族教育體系內學習，現可優先考慮設有「原住民實驗專班」的國中，如瑪家國中、來義高中國中部，讓學生持續於民族語言、文化與生活環境學習；若選擇就讀一般國中，學生仍可透過學校開設的「民族教育彈性學習課程」，保持與自身文化的連結。

地磨兒國小近日舉辦民族實驗教育論壇，討論「K-9」教育體制，近百人與會。（記者羅欣貞攝）

地磨兒國小致力於推展並實踐原住民族文化教育。（記者羅欣貞攝）

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