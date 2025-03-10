「看」你怎麼闖！ 日月潭水上自行車道 即時影像抓機車違規亂入

日月潭伊達邵「達克拉哈」水上自行車道，可通往日月潭纜車站與九蛙疊像，成為當地熱門觀光景點。（記者劉濱銓攝）

2025/03/10 16:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭伊達邵「達克拉哈」水上自行車道，自2023年9月啟用後，由於可從伊達邵直通日月潭纜車站，並與汽機車分道，成為居民與遊客常走的連通道，但卻有民眾竟將機車騎上單車道引發安全疑慮，日月潭風景區管理處透過設置即時影像監控，針對擅闖的機車加強勸導，不服勸導可依發展觀光條例最高處10萬元罰鍰。

日月潭伊達邵水上自行車道，起點在伊達邵碼頭，沿途設有大魚觀景平台與魚簍造型花架，連接至日月潭纜車站全長約600公尺，並可一路串聯到九蛙疊像觀景平台，成為當地熱門觀光景點。

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日管處為加強設施與在地邵族的連結，還運用邵族的魚精傳說，將自行車道命名為「達克拉哈」，透過傳說故事，凸顯人與大自然間的和諧共存，讓自行車道不只是遊憩設施，還兼具傳承在地文化的功能。

日管處表示，伊達邵水上自行車道設置即時影像系統，主要是計算人次、車流，透過累積觀光人、車數據，分析當地旅遊模式，作為日後活動規劃、假日人潮分流，以及遊憩設施建置的參考。

不過即時影像系統除了計算人次，也能監控擅闖的機車，之前就有拍過民眾騎著機車闖入，經查是當地居民貪圖方便所為，後續也有透過村辦公室的管道進行勸導，目前機車違規闖入以居民較多，一般遊客還未有類似行為，並呼籲自行車道僅供行人、自行車及電輔自行車使用，違者不服勸導，可依發展觀光條例處5000元至10萬元罰鍰。

日月潭伊達邵「達克拉哈」水上自行車道設有即時影像監控，不僅可計算人次，還能針對違規闖入的機車進行勸導。（日管處提供）

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