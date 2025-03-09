去動物園「種稻」！ 大小朋友倒退插秧體驗農活

台北市立動物園舉辦「呷好稻香報」農事體驗營，親子下田插秧種稻。（圖由台北市立動物園）

2025/03/09 14:48

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市立動物園推出「呷好稻香報」農事體驗營，從下田種植、除草、施肥到收割完成，讓學童瞭解稻子生長過程，最後親手烹煮白米飯。昨（8）日為第一次課程，大小朋友在老師指導下，一邊倒退走一邊將稻苗插入田裡。

台北市立動物園說明，園內有一小塊濕地，每年春初邀請大小朋友們參與農事體驗，1年下來共有春耕、夏耘、秋收、冬藏4堂課程，除了定期回來照顧與觀察稻田生長的情形之外，也會學習哪些動物會前來利用這片農田濕地，理解農田濕地不僅提供糧食，還是許多動物棲息的地方。

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首次課程在驚蟄後的週六，動物園兒童動物區的小田園裡迎來一群小農夫，大手牽小手、手忙腳亂、手足無措地進行首次的農事體驗，學習彎腰蹲馬步，並記住「後退即是向前」，種秧苗必須倒退走的口訣，將一株株稻苗插入田裡，才不會踩到剛埋入泥田裡的秧苗。

今年活動由桃園農業改良場提供稻苗，配合農作物的生長過程，共有4次不同的農村生態體驗。動物園歡迎民眾來園時，不妨到兒童動物區的小田園觀察拜訪這片農田濕地的生物。

台北市立動物園舉辦「呷好稻香報」農事體驗營，親子下田插秧種稻。（圖由台北市立動物園）

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