100團布袋戲拚場！彰化芬園福德宮祝壽 同一天登場原因曝

彰化芬園鄉縣庄村福德宮為土地公祝壽，今年100團布袋戲同場拚場，吸引大批人潮來觀賞。（記者劉曉欣攝）

2025/03/08 17:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕壯觀！彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮今天（8日）舉行28週年宮慶大典，共有100團布袋戲團沿著縣芬路搭棚，數百公尺布袋戲團拚場，就是要幫土地公祝壽，許多人都說，好像回到小時候看野台戲的感覺。

芬園縣庄福德宮主委郭哲榮表示，今年團數又超越去年，從2023年68團，2024年成長到82團，今年更爆量到100團，每團都是虔誠信眾所捐助。以前是從農曆2月2日「頭牙」開始一天安排一團，但因為連續要上演1、2個月，被民眾反應太吵，才改為同一天登場。

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郭哲榮指出，為了吸引更多人來觀賞，才把原本要在「頭牙」演出的酬神戲，改到星期六登場，同時宮廟也提供平安餐與小燈籠，讓信眾索取。

布袋戲業者郭育呈表示，能夠參與100團布袋戲同場競技，一起為土地公祝壽，也覺得非常榮幸。

不少民眾都特地趕來芬園，就是為了見證100團布袋戲拚場的精采畫面，有的小朋友特別喜歡布袋戲，由父母陪同前來，也有民眾則是小時候愛看黃俊雄布袋戲，早年廟會都會有歌仔戲或是布袋戲上演，看到縣芬路兩旁撘了100棚的布袋戲舞台，再次看到酬神戲必備的扮仙，覺得滿滿的兒時回憶都回來了。

100團布袋戲沿著縣芬路搭棚，超級壯觀。（記者劉曉欣攝）

芬園鄉縣庄村福德宮為土地公祝壽，今年100團布袋戲同場拚場，吸引大批人潮來觀賞。（記者劉曉欣攝）

100團布袋戲同場拚場，吸引大批人潮來觀賞。（記者劉曉欣攝）

100團布袋戲同場拚場。（記者劉曉欣攝）

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