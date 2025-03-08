為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    100團布袋戲拚場！彰化芬園福德宮祝壽 同一天登場原因曝

    彰化芬園鄉縣庄村福德宮為土地公祝壽，今年100團布袋戲同場拚場，吸引大批人潮來觀賞。（記者劉曉欣攝）

    彰化芬園鄉縣庄村福德宮為土地公祝壽，今年100團布袋戲同場拚場，吸引大批人潮來觀賞。（記者劉曉欣攝）

    2025/03/08 17:36

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕壯觀！彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮今天（8日）舉行28週年宮慶大典，共有100團布袋戲團沿著縣芬路搭棚，數百公尺布袋戲團拚場，就是要幫土地公祝壽，許多人都說，好像回到小時候看野台戲的感覺。

    芬園縣庄福德宮主委郭哲榮表示，今年團數又超越去年，從2023年68團，2024年成長到82團，今年更爆量到100團，每團都是虔誠信眾所捐助。以前是從農曆2月2日「頭牙」開始一天安排一團，但因為連續要上演1、2個月，被民眾反應太吵，才改為同一天登場。

    郭哲榮指出，為了吸引更多人來觀賞，才把原本要在「頭牙」演出的酬神戲，改到星期六登場，同時宮廟也提供平安餐與小燈籠，讓信眾索取。

    布袋戲業者郭育呈表示，能夠參與100團布袋戲同場競技，一起為土地公祝壽，也覺得非常榮幸。

    不少民眾都特地趕來芬園，就是為了見證100團布袋戲拚場的精采畫面，有的小朋友特別喜歡布袋戲，由父母陪同前來，也有民眾則是小時候愛看黃俊雄布袋戲，早年廟會都會有歌仔戲或是布袋戲上演，看到縣芬路兩旁撘了100棚的布袋戲舞台，再次看到酬神戲必備的扮仙，覺得滿滿的兒時回憶都回來了。

    100團布袋戲沿著縣芬路搭棚，超級壯觀。（記者劉曉欣攝）

    100團布袋戲沿著縣芬路搭棚，超級壯觀。（記者劉曉欣攝）

    芬園鄉縣庄村福德宮為土地公祝壽，今年100團布袋戲同場拚場，吸引大批人潮來觀賞。（記者劉曉欣攝）

    芬園鄉縣庄村福德宮為土地公祝壽，今年100團布袋戲同場拚場，吸引大批人潮來觀賞。（記者劉曉欣攝）

    100團布袋戲同場拚場，吸引大批人潮來觀賞。（記者劉曉欣攝）

    100團布袋戲同場拚場，吸引大批人潮來觀賞。（記者劉曉欣攝）

    100團布袋戲同場拚場。（記者劉曉欣攝）

    100團布袋戲同場拚場。（記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播