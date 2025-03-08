澎湖西嶼合界后螺沙灘 綠蠵龜陳屍海廢堆中

西嶼合界后螺沙灘，發現綠蠵龜陳屍。（記者劉禹慶攝）

2025/03/08 15:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖西嶼合界后螺沙灘，今（8）日竹灣安檢所進行例行性巡邏，赫然在成堆海洋事業廢棄物中，發現1隻死亡海龜，緊急通報澎湖縣政府農漁局，並會同海保署澎湖工作站人員前往查看，確定死亡海龜是綠蠵龜，由於已死亡多時，因此採取就地掩埋方式。

每年入冬之後，大批海廢隨著洋流漂流至澎湖面北沙灘，位在西嶼跨海大橋合界端的后螺沙灘，都會出現大批海廢堆積在沙灘上，西嶼竹灣安檢所每日都會派員前往后螺沙灘，進行例行性巡邏，今日卻在沙灘海廢中，赫然發現1隻死亡海龜夾雜其中，已出現龜甲潰爛現象，因此依照通報系統，通知澎湖縣政府農漁局生態保育科。

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農漁局據報後，立即派員前往現場，海保署澎湖海洋保育站亦派員前往了解及通報，澎湖縣政府農漁局經判斷已嚴重腐敗，無採樣價值，協請海巡署岸巡隊協助就地掩埋，初步判斷因近日連續低溫，導致海龜死亡，農漁局、澎湖保育站及海巡署亦會加強巡視海岸周圍，以減緩海龜因傷擱淺或死亡掩埋案件，以確保保育類海龜救護工作執行。

由於全世界海龜都是珍貴保育類海洋生物，尤其是目前全球7種海龜，澎湖就占了5種，綠蠵龜為最大宗，同時澎湖也是綠蠵龜產卵地，望安更設有全台首座綠蠵龜保育區，澎湖各地都有海龜活動蹤跡，此次發現陳屍沙灘的綠蠵龜，長49公分、寬42公分。

由於綠蠵龜死亡多時，因此採取就地掩埋。（記者劉禹慶攝）

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