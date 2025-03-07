屏東蜜棗、鳳梨熱銷日本 插旗九州地區高端市場

屏東鳳梨及蜜棗上架岩田屋百貨南國水果店銷售。（屏東縣政府提供）

2025/03/07 16:48

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣長周春米今天（7日）化身屏東農產行銷大使，在日本九州「南國水果岩田屋」舉行屏東蜜棗暨鳳梨展售會揭幕活動，南國水果店有「日本水果界ＬＶ專賣店」之稱，屏東蜜棗及鳳梨將上架銷售一個月，順利插旗九州高端市場。

屏東蜜棗暨鳳梨展售會在「南國水果岩田屋」本店登場，岩田屋本店位於福岡天神區岩田屋百貨地下B1，岩田屋百貨為福岡最具歷史的高級的百貨公司，岩田屋百貨前身為3百年歷史頂級和服店，目前為各國際名牌店進駐，屏東蜜棗及鳳梨進入福岡地區最頂級的水果專賣店銷售具特殊指標性意義。

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屏縣府農業處指出，屏東先前在疫情期間援助日本防疫物資，與許多城市建立良好關係，3年前中國片面禁止台灣鳳梨進口，當時屏東縣鳳梨正值產季首當其衝，日本不少城市特別採買屏東鳳梨表達支持，屏東鳳梨的美味也因此打動日本消費者的心，深受歡迎。

周春米在展售會上特別感謝日本消費者喜愛屏東的鳳梨，福岡市議長打越基安、福岡縣議長香原勝司及多位議員均到場，展現台日友好情誼。周春米也感謝各方協助，包括台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處代表處長陳俊銘、在地貿易商及台農發公司，共同把屏東農產推上國際。

此次屏東與台農發公司合作將蜜棗及鳳梨銷往九州地區南國水果岩田屋，台農發公司2020年8月申請日本註冊商標「王蜜」鳳梨品牌，屏東鳳梨以「王蜜」鳳梨品牌行銷九州地區市場，歷經3年努力，去年成功上架南國水果店試銷，今年擴大採購，並採購屏東蜜棗1.2公噸試銷，預計在九州地區南國水果岩田屋上架銷售。今日展售會場日本民眾試吃屏東鳳梨及蜜棗，人氣、反應及購買都相當踴躍。

周春米表示，屏東縣擁有得天獨厚的氣候及環境，透過推動產銷履歷、包裝場改善升級、冷鏈設備等提升屏東在地農產產量及品質，尤其蜜棗需經過低溫檢疫處理12天，口感依然香甜多汁，屏東鳳梨芯甜蜜、纖維細緻、甜度高雅，以優質且美味的頂級水果攻向日本消費者的心。

周春米此次到日本分享屏東好物，還偕同屏東縣議員許展維、方文正、梁育慈、羅平道及及林邊鄉長鄭慶堂、滿州鄉長古榮福、新園鄉長方冠丁、九如鄉長藍聰信等人共同到日本行銷，也讓地方了解屏東農產在海外運作及受歡迎情形，未來協助農產進軍國際市場。

現場安排試吃活動，周春米在展售會上特別感謝日本好朋友們喜愛屏東的鳳梨。（屏東縣政府提供）

屏東蜜棗暨鳳梨展售會大合照。（屏東縣政府提供）

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