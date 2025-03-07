Threads爆刪除潮？她發獨照後遇「1現象」心寒退坑引網共鳴

一名網友分享，她只是發布獨照，孰料過沒多久遭網友攻擊，難過之下決定刪除Threads應用程式，PO文曝光引發不少網友共鳴。（歐新社資料照）

2025/03/07 10:48

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕Meta旗下以文字為主的社群平台Threads（脆）受到許多台灣年輕人喜愛，不過一名網友分享，她只是發布獨照，孰料過沒多久遭網友攻擊，難過之下決定刪除Threads應用程式，PO文曝光引發不少網友共鳴，有人說「不得不說，theads的同溫層真的很厚」。

這名網友5日於Dcard論壇發文，內容提及她上傳自認好看獨照至Threads後，一開始有些網友誇讚很好看或詢問身上物品，孰料過沒多久，其中1名網友留了不是很好的言論後「風向就突然變了」，還有一位網民說「好了啦去洗碗」，讓她甚感不開心，原PO嘆說「想說這世界怎麼了，怎麼不像平日看到的這麼美好又或是看到上面有些人可能想把他遇到的事情拿上去希望網友評理？留言卻變成一直在人身攻擊樓主」，最終決定刪除程式。

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許多網友看到PO文後紛紛留言，有人說「早該刪了，上面一堆偏激瘋子，就算是正常到不行的文章留言區也有很多怪咖」、「Threads就是不管你po多白的東西都會被講成黑的，如果要用就創小號當匿名玩或只給私人追吧，充滿惡意的軟體」、「不得不，theads的同溫層真的很厚，會看到一堆有病的一起發神經」。

還有網友理性回應「這裡也一樣啊，每個地方一定都有酸民啦」、「沒事，刪了也好，畢竟社群軟體，有時候是毒藥，而且Threads比較像是，每個人都可以來探討你，那自然而然就會發生妳上述情況」。

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