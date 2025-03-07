一「站」成名！壽山動物園黑熊波比21歲生日 街頭藝人獻琴聲

黑熊「波比」起身享受「綠龍與他的大提琴」為牠演奏的琴聲。（觀光局提供）

2025/03/07 09:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕一「站」成名、外號工讀生的壽山動物園黑熊「波比」今年3月滿21歲！壽山動物園特別為牠和同月出生滿23歲的哥哥「黑皮」舉辦溫馨慶生會，除邀帶大兩兄弟、已退休的保育員奶爸邱石柱回娘家探親，還請出街頭藝人「綠龍與他的大提琴」為黑熊演奏生日快樂歌。

觀光局長高閔琳表示，台灣黑熊是瀕臨絕種保育類野生動物，舉辦黑熊兄弟慶生活動，除祝賀牠們健康成長，更希望藉此喚起社會大眾對動物保育議題的關注，進而促進更多保育資源投入與支持。

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壽山動物園目前飼養「黑皮」、「波比」、「平平」及「瑪莉」等4隻台灣黑熊，「黑皮」和「波比」同為3月出生，兩兄弟深受遊客喜愛。牠們分別於民國91年及93年在園內誕生。

為慶祝兩兄弟生日，園方3月初特別邀請黑熊的超級奶爸邱石柱先生回到園區，在黑熊廊道向遊客分享照養「黑皮」和「波比」的手寫日誌和珍貴照片，與遊客一起重溫黑熊成長歷程。

高閔琳透露，去年成功奪下台灣最受歡迎最夯吉祥物、網路聲量第一的高雄觀光大使「高雄熊」，就是以壽山動物園的黑熊為原型；並將園區內熱愛探索環境的「波比」，及喜歡品嚐美食的「黑皮」的個性與習性納入「高雄熊」IP角色的個性設定。

高雄在地街頭藝人「綠龍與他的大提琴」，從大學時期就常來壽山動物園，並對有工讀生稱號的「波比」印象深刻，也希望為園區動物盡一份心力；適逢「黑皮」及「波比」生日，特別到場為黑熊兄弟演奏生日快樂歌與古典樂曲。

「波比」被悠揚的樂聲吸引，竟好奇地隨音樂節奏搖擺，甚至爬上樹梢，近距離感受這份特殊生日驚喜。

退休的黑熊保育員邱石柱先生與遊客分享黑熊小故事。（觀光局提供）

黑熊「波比」大字形趴睡。（觀光局提供）

黑熊「黑皮」淡定泡湯畫面。（觀光局提供）

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