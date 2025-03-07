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    梨山黑森林步道可望修繕 可延伸至福壽山農場

    黑森林步道位於古邁茶園入口。（記者張軒哲攝）

    黑森林步道位於古邁茶園入口。（記者張軒哲攝）

    2025/03/07 09:06

    〔記者張軒哲／台中報導〕台灣近年致力推廣登山步道，台中市分年闢建步道，其中和平區雙崎部落埋伏坪登山步道及環山部落獵人登山步道，近年已闢建完成。梨山地區新佳陽黑森林步道地處逾2千公尺山區，目前總長2.7公里，是泰雅族狩獵小徑，居民盼能整修闢建後續約3公里步道，銜接至福壽山農場露營區，帶動地方觀光。

    梨山黑森林早期是泰雅族主要獵場，林木參天，因陽光遭密林枝葉遮蔽，「黑森林」因此得名。穿越森林的狩獵小徑，規劃為森林步道，遊客可由古邁茶園進入步道，穿梭高海拔針葉林，在入口也能鳥瞰茶園與溪谷風光。

    新佳陽部落居民陳婉萍說，黑森林步道是日治時期的理蕃道路，蘊含泰雅族遷徙的歷史文化，可延伸至福壽山農場露營區，但多年前因颱風，有一段約百公尺掏空。

    台中市府觀旅局指出，於2月底與新佳陽部落居民至現場初步勘查步道，了解現場狀況，現場部分步道有一小段為既有損毀步道，後段均為原始土石路面，因涉及遊憩安全性、用地取得、地質邊坡條件、生態敏感性及鄰近遊憩系統串連等因素，後續觀旅局將再視需求評估可行性。

    遊客於梨山黑森林步道密林穿行。（記者張軒哲攝）

    遊客於梨山黑森林步道密林穿行。（記者張軒哲攝）

    黑森林步道入口能鳥瞰茶園與溪谷風光。（記者張軒哲攝）

    黑森林步道入口能鳥瞰茶園與溪谷風光。（記者張軒哲攝）

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