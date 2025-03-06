霧峰四德里自來水汰管 里民喊「給我乾淨自來水」盼延管

霧峰區四德南路即將進行汰管工程，市議員張芬郁（右3）、四德里長廖德源（右2）爭取一併進行延管工程，讓民眾有乾淨的自來水可用。（記者陳建志攝）

2025/03/06 15:52

〔記者陳建志／台中報導〕台中市霧峰區四德里自來水普及率僅54.97%，民進黨立委何欣純爭取1482萬經費，汰換四德南路長達1.6公里的老舊自來水管線，市議員張芬郁、四德里長廖德源今天帶領里民請命，高喊「給我乾淨自來水」，希望汰管後能一併進行延管工程，讓沿線民眾接管到家裡，不要再喝地下水。

立委何欣純爭取自來水公司汰換霧峰四德南路老舊自來水管線工程，把老舊的PVC塑膠管汰換成石墨鑄鐵管，改善管線漏水、提升用水品質，自來水公司今天在當地辦理說明會，多位居民到場表示關切，希望一併協助沒有自來水可用的窘境。

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四德里長廖德源表示，四德里有一半的里民家中沒有自來水，只能喝地下水，但是近年農作噴灑農藥，以及工業的廢水，讓地下水品質堪慮，民眾都希望能改裝自來水，這次汰管沿線有約50戶居民簽署意願書，希望汰管時，能一併延管到家裡，讓里民喝到乾淨自來水。

市議員張芬郁指出，過去因延管接管負擔大，降低居民申辦自來水意願，但近來補助增加，希望居民把握機會。張芬郁表示，統計至2024年底，台中市自來水普及率96.32％，其中霧峰區81.68%，四德里卻只有54.97%，根本是末段班，看不到都會區的車尾燈，感謝立委何欣純爭取自來水公司辦理四德南路管線汰舊換新，也希望一併延管，讓民眾有乾淨的水可喝。

自來水公司霧峰營運所主任黃世君表示，四德南路汰管路段從四德路至丁台路間，全線1649公尺、總經費1482萬，今年4月中旬開工，預計年底前完工，民眾若想進行延管，要儘快造冊申請，並送至水利署評比爭取補助。

市府經發局技正吳錦順和霧峰區公所承辦人員表示，只要里辦公室儘速造冊，就可申請延管和外線接管補助，由自來水公司預留接孔徑，未來施工無須再次挖路，減輕接管負擔。

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