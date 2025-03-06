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    罹癌術後酷酷嗽被誤以為流感 林珍羽：開完刀後遺症

    民眾黨議員林珍羽年初健檢意外發現罹肺腺癌，目前術後休養中，她說，目前後遺症是支氣管變得比較敏感，偶爾會咳到說不出話。（取自林珍羽臉書）

    民眾黨議員林珍羽年初健檢意外發現罹肺腺癌，目前術後休養中，她說，目前後遺症是支氣管變得比較敏感，偶爾會咳到說不出話。（取自林珍羽臉書）

    2025/03/06 13:36

    〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨台北市議員林珍羽最近酷酷嗽不停，有時候還咳到說不出話，被誤以為是流感，她今（6）天解釋，是肺腺癌開完刀的後遺症，從來不抽菸的她，在今年初的健康檢查確診肺腺癌1期，驚嚇後的她乖乖接受建議開刀治療，目前術後一個月，她的後遺症就是支氣管變得比較敏感，咳不停，近期已經稍好，同時也提醒民眾重視自己的健康，早發現早治療。

    林珍羽受訪說，肺腺癌是無聲的殺手，她不抽菸，也不到40歲以上的好發期，但在今年初的健康檢查中，被確診了肺腺癌1期；醫生告訴她，肺腺癌是國人隱藏殺手，當有狂咳、咳出血或是爆瘦的症狀時都已經是3、4期，5年的存活率會降低。

    林珍羽說，抽菸的人、煮飯的人、騎機車的人、吸二手菸的人都可以多警覺一下，定期檢查；如果發現胸悶或胸痛，頻繁出現呼吸不順或氣喘，或是慢性咳嗽超過兩週且沒有感冒、發燒現象，盡快就醫檢查；今天在臉書貼出影片，也是希望民眾喚起民眾的健康意識，早發現早治療。

    林珍羽在今年過春節前進行單孔胸腔鏡手術，她說，現在技術進步，約在腋下有5公分的傷口，外觀看不出什麼，形容是「裡面的傷口範圍比外面的大」，在年假休息後，已陸續參加一些公祭等行程；不過，礙於要避免感染的風險，一些地方行程還是多請助理分擔，讓她對選民很不好意思，也常遇到選民看到她大喊「怎麼還出來？不好好休息？」關心溢於言表，讓她備感溫暖。

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