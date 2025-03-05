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    填志願？台科大分析考生必備10關鍵能力 「這項」最受系主任重視

    台灣科技大學推出快問快答系列影片，為考生選填志願解惑，並歸納出大學教授重視的10大關鍵能力。（台科大提供）

    台灣科技大學推出快問快答系列影片，為考生選填志願解惑，並歸納出大學教授重視的10大關鍵能力。（台科大提供）

    2025/03/05 19:15

    〔記者楊綿傑／台北報導〕大學學測成績甫公布，如何選填志願，不同科系的基礎課程、畢業出路有哪些差異、大學教授最重視的能力等問題成學生關切焦點，台灣科技大學推出快問快答系列影片為考生解惑，並歸納出10大關鍵能力，其中「自我學習」為最多系主任所重視，「解決問題」與「團隊合作」也同樣受到高度關注。

    台科大教務長陳素芬說，每個科系都有不同的基礎課程，學生可透過這些課程了解學習內容與各系間的差異，奠定扎實的基礎。此外，透過畢業生的工作職稱及產業發展方向，學生可以更深入了解未來的職涯規劃。

    台科大畢業生的職涯發展方向多元，如資工系畢業生大多進入科技產業，擔任程式設計師、資料分析師或系統分析師；機械系畢業生則投身智慧製造與半導體設備領域，成為關鍵技術人才；電子系與電機系的畢業生則活躍於IC設計、AI技術開發及電力工程領域。

    不過，如電機電子類與工程科系畢業生雖然多擔任工程師，但仍有所區別。電機電子類較偏向IC設計、韌體設計、程式設計、數位與類比技術、人工智慧與深度學習等領域，而工程科系則更專注於機構工程、半導體設備工程、半導體製程整合等技術。

    在課程部分，台科大各系基礎課程各有特色。如機械系涵蓋靜力學、動力學、熱力學、材料力學與流體力學等核心課程，確保學生具備堅實的工程基礎；資工系學生則需修習《資訊工程導論》與《資料結構》，奠定程式設計與系統開發的基礎。又如電機系的《超大型積體電路設計導論》，挑戰學生的邏輯與實作能力；資管系的《威脅狩獵》則深入探討網路攻防與資安策略，考驗學生的分析能力與技術實力。

    而台科大也調查學生應具備的關鍵能力，歸納出10大核心能力，包括「自我學習」、「解決問題」、「創新思考」、「溝通互動」、「科技素養」、「美感素養」、「社會參與」、「團隊合作」、「國際視野」與「專業基礎」。

    以不同學系的角度來看，工業管理系、營建工程系與資訊管理系特別強調「解決問題」能力；化學工程系、電子工程系與資訊工程系則注重「專業基礎」；企業管理系與建築系強調「科技素養」的重要性；設計系則聚焦「美感素養」與「創新思考」，反映不同學科對人才培養的多元需求。

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