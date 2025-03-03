珍稀萌獸生態全紀錄！ 山友枕頭山健行 喜見穿山甲挖開樹洞大啖白蟻幼蟲

陳姓山友昨於桃園市復興區枕頭山步道健行途中，幸運目睹樹林裡有隻台灣穿山甲，正在挖開樹洞裡的蟻巢並舔食白蟻幼蟲。（記者陳璟民攝）

2025/03/03 18:42

〔記者陳璟民／桃園報導〕「親山常會有大自然的驚喜。」陳姓山友到桃園市復興區枕頭山健行，忽聞樹林裡窸窸窣窣聲響，轉頭目睹名列我國珍貴稀有保育類野生動物之一的「台灣穿山甲」，正在挖開藏於半腐朽樹洞的蟻巢，大啖白蟻幼蟲，他欣喜看見萌獸，趕緊拿出智慧型手機拍照、錄影，這場生態全紀錄約10分鐘，直到牠的身影緩緩消失於林間。

陳姓山友昨天午後首度探訪枕頭山步道，從枕頭山產業道路登山口起登，全長1公里出頭的林徑，有數百公尺陡斜路段，拉繩索慢慢爬約40分鐘，到了山頂海拔631公尺，立有編號4185號的三等三角點基石，也是內政部一等衛星控制點所在地之一，市府風景區管處建置一座觀景平台供遊客休憩。

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陳姓山友說，下山半途，聽到林間草地傳來唏唏疏疏的聲音，佇足睜大眼睛發現一棵大樹下，有隻體長約50公分、體色灰白的穿山甲，頭部與前肢鑽進樹洞裡，用爪子又勾又扒，剝下好好幾塊腐朽的樹幹組織，從上面很多扭動的小白點，推測是白蟻蟻巢裡的幼蟲，然後牠頻頻伸縮舌頭舔食幼蟲，類似挖樹、舔食行為反覆多次，飽餐一頓後，才轉身往樹林濃密處爬行離開。

他表示，兩年前與家人到滿月圓森林遊樂區遊憩，第一次在林間步道旁看見穿山甲的身影，這次近距離親眼觀察到穿山甲覓食進食的過程，能拍攝到「萌獸」生態影片、照片，感覺很幸運很開心，希望大家一起愛護穿山甲。

穿山甲鑽進腐朽樹洞挖開而剝落的蟻巢，有許多扭動的小白點，是牠所要舔食的白蟻幼蟲。（記者陳璟民攝）

枕頭山步道部分路段陡斜，須拉繩索上下。（記者陳璟民攝）

枕頭山山頂海拔631公尺，立有編號4185號的三等三角點基石。（記者陳璟民攝）

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