桃園去年勞檢結果出爐！開罰128業者 未依規給付加班費最多

桃市府公告去年度勞動部專案檢查案件結果，桃園市總計有128家業者被開罰，其中不乏知名企業、大廠、醫院。（資料照）

2025/03/03 18:22

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府公告去年度勞動部專案檢查案件結果，桃園市總計有128家業者被開罰，其中不乏知名企業、大廠、醫院，違反型態以加班費未依規定給付為最大宗，其次為超時加班、工資未全額直接給付勞工。

勞動局表示，常見的違反情形為計算加班費時，未將屬工資性質的項目計入全薪計算基礎，工資項目具有勞務對價性及給付經常性即屬之，而常見名目如績效獎金、全勤獎金等須視實質內容計入，因此雇主應注意工資計算基礎，避免發生加班費未依規定給付的情形，也須依法定倍率計算。

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勞動局表示，有關超時加班的部分，延長的工作時間，1個月不得超過46小時，或雇主實施加班工時調整，程序為經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，調整後的延長工作時間1個月不得超過54小時，每3個月不得超過138小時，雇主應依延長工時規定辦理並留意員工身心健康；另，雇主應全額直接給付工資，提醒雇主不得溢扣薪資，像是事假及遲到設有懲罰性條款多扣薪、未設有職工福利委員會卻從薪資扣除職福金等。

勞動局表示，檢查結果已公布在桃市府勞動檢查處網站，此外，勞動局每年會辦理勞動法令法遵訪視，以行政指導及重點提示事項等方式，協助事業單位了解法令，保障勞工權益，同時設有法令諮詢專線、免費律師法律諮詢，協助勞工維護自身權益。

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