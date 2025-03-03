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    228連假台南住房率破9成 3月活動熱力接棒

    亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展將於3月8日在台南後壁區台灣蘭花生物科技園區登場。（記者王姝琇攝）

    亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展將於3月8日在台南後壁區台灣蘭花生物科技園區登場。（記者王姝琇攝）

    2025/03/03 15:36

    〔記者王姝琇／台南報導〕228連假台南遊憩景點湧入逾百萬遊客，市區景點有超過55萬人次到訪，平均整體住房率逾9成。緊接著，3月8日即將登場的「亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展」，及白河木棉花季、學甲蜀葵花文化季、西港花旗木等活動，讓遊客感受台南的多元魅力。

    觀旅局長林國華表示，熱門的國華海安河樂商圈、小西門商圈、南紡商圈、赤崁園區及孔廟文化園區，湧入逾55萬人次；其次安平老街、鹽水老街、新化老街及菁寮老街等老街市集，有逾22萬人次到訪，再加上各戶外景點、博物館園區，及古都馬拉松的加持，整體突破百萬遊客。

    台南市旅館商業同業公會吳俊泰理事長表示，連假第2天是住宿最滿的狀態，228連假平均整體住房率逾9成，部分熱門飯店客滿；有些大型旅館甚至在連假前2天，住宿率就已逾9成5幾乎滿房。台南市民宿文化發展協會理事長周榮棠也表示，台南民宿在228連假也是爆滿狀態。

    台南春季活動熱鬧不斷，「亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展」將於3月8日登場，還有白河木棉花季、學甲蜀葵花文化季，以及西港花旗木等活動。新營波光節展至16日，打造湖畔夢幻光影盛宴，適合白天探索新營糖鐵五分車或六甲落羽松後，夜晚漫步賞燈。

    喜愛大自然的遊客可前往四草台江、曾文溪口與七股鹽田、青鯤鯓扇形鹽田，來場濕地生態探索及賞鳥之旅；或前往山上花園水道博物館，欣賞櫻花、紫色藿香薊及百日草花海，感受春日浪漫氛圍。若是想遠離塵囂，則可規劃楠西龜丹溫泉及白河關子嶺溫泉之旅，感受台南的多元魅力。

    228連假台南遊憩景點湧入逾百萬遊客，知名老街市集有逾22萬人次到訪，圖為安平老街。（台南市政府提供）

    228連假台南遊憩景點湧入逾百萬遊客，知名老街市集有逾22萬人次到訪，圖為安平老街。（台南市政府提供）

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