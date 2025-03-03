鬼斧神工！八通關越嶺古道西段壯闊秀麗 驚見人面、獸頭岩

八通關越嶺古道西段山壁充滿奇岩異石，其中1處奇岩如獸頭，有人說像山豬。（記者張協昇攝）

2025/03/03 08:10

〔記者張協昇／南投報導〕八通關越嶺古道西段壯闊秀麗，有西部錐麓古道之稱，是春日健行放鬆身心好去處，228連假吸引不少民眾前往遊憩，沿途崇山峻嶺綿延，除可欣賞優美的高山、河谷及瀑布景致外，也有民眾發現古道山壁充滿奇岩異石，乍看如獸頭、人面等，今人讚嘆大自然的鬼斧神工。

八通關越嶺古道，由投縣東埔登山口橫越中央山脈至花蓮山風登山口，全程約96公里，係日治時期，日本人為實行理蕃政策及連絡台灣東、西部交通，於1921年闢建完成，並以大水窟為中心，分為東、西兩段。西段從東埔登山口出發至雲龍瀑布約4.3公里處，是不須申請登山的健行路線，沿途行走在懸崖峭壁之間的小徑，視野極佳，會經過知名的父子斷崖，並可飽覽優美壯闊的高山、河谷景觀。

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步道在雲龍瀑布前，春節期間原本有1處崩塌點，目前已修護完成，228連假中部天氣睛朗暖和，吸引不少民眾前往健行走春，許多遊客發現步道山壁充滿奇岩異石，發揮想像力取名為獸頭岩、人面岩等，其中獸頭岩有眼睛、嘴巴，甚至隱約還可看到牙齒，有人說像山豬、也有人說像非洲鬛狗，相當有趣，健行路線最後抵達懸掛在峭壁上的雲龍瀑布，該瀑布上下共有3層、落差達140公尺，水量豐沛時，氣勢磅礡，再往前走一小段路至雲龍吊橋可回頭俯瞰下層瀑布，未申請登山民眾到此即必須折返。

八通關越嶺古道西段壯闊秀麗，山壁上突出的岩石形狀特殊，乍看如人臉。（記者張協昇攝）

八通關越嶺古道西段壯闊秀麗，可眺望優美的河谷景觀。（記者張協昇攝）

八通關越嶺古道西段壯闊秀麗，沿途行走在懸崖峭壁之間的小徑，有西部錐麓古道之稱。（記者張協昇攝）

八通關越嶺古道西段健行路線終點的雲龍瀑布，上下共有3層、落差達140公尺。（記者張協昇攝）

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