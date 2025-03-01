明天還有1天! 「高雄潮玩祭」首日萬人朝聖 經典老車吸睛

「高雄潮玩祭」首日吸引萬人造訪。（觀光局提供）

2025/03/01 19:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「高雄潮玩祭」今天（1日）在愛河旁河西路登場，現場超過80攤的特色市集、音樂演出、經典老車車展，適逢228連假，首日吸引超過萬人朝聖，明天（2日）還有一天活動。

大高雄市觀光商圈總會王文雄會長指出，「高雄潮玩祭」結合在地文化與創意特色，透過多元市集、舞台與互動活動，各商圈展示獨特商品，讓更多遊客認識高雄的優質商圈及產品。

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參加活動的陳小姐說，這次潮玩祭的DIY手作體驗和經典車展，都令人驚喜，還能欣賞日本國際級表演；來自屏東的莊先生表示，市集美食很有特色，結合附近的夜間鰲燈秀等美景，留下美好旅遊回憶。

高雄市觀光局強調，現場更有結合偉士牌經典老車與暴走族車聯合車展，展現復古與熱血融合的風采，吸引愛車族目光；並安排多場互動趣味競賽，還能贏得精美好禮，首日截止晚間7點，已吸引上萬人潮，請民眾把握明天最後一天，來「高雄潮玩祭」大玩一番。

高雄市觀光局長高閔琳表示，除了「高雄潮玩祭」，觀光局也於日前修復24年前高雄燈會主燈「鰲躍龍翔」，搭配燈光變化及旋轉噴煙效果，夜間燈光展演（6時至9時）僅至明天，請民眾把握最後機會。

偉士牌經典老車與暴走族車聯合車展。（觀光局提供）

「高雄潮玩祭」有不少美食攤位。（觀光局提供）

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