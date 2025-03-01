二月二「龍抬頭」 台大攜手國科會展演米龍製作

新竹太初玄清宮道長葉峻男製作米龍的龍身。（台大提供）

2025/03/01 17:38

〔記者林曉雲／台北報導〕今（1日）是農曆2月初二土地公聖誕，也是傳統習俗中「龍抬頭」日子。台大人文社會科學發展中心與國科會人文社會科學研究中心，結合學界、藝文團體等，展演米龍製作，再由道士為米龍開光點眼。

活動於台北市西門町樹心會館（西本願寺舊址）舉辦，結合學界、藝文團體與米藝展演的活動「安龍多重奏：道教與創作」，國內知名米龍藝術大師葉峻男道長、十鼓擊樂團執行長江逸芹及包含中央研究院院士李豐楙等相關學者參與。

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台大人類學系特聘教授．國科會人社中心主任林瑋嬪說明，米龍原是台灣北部正一派道壇「安龍謝土」科儀中的特色，在人們施工動土、破壞土地原有秩序後，會在廟宇落成的慶成醮典中舉行安龍謝土儀式，以安鎮龍神、重建土地秩序，在傳統的安龍謝土儀式中，助手以大約50斤米在廟內草蓆上，排出大致龍形，左置青龍符，右置白虎符，等良辰吉時一到，道士為米龍開光點眼，安鎮龍神，送走虎神，時間大概1個小時即可完成。

進入21世紀後，米龍的製作無論是製作規模、舉行時機或精緻程度都有很大的改變，米龍從原本的50斤白米逐步擴大到幾萬斤，儀式也從原本隸屬醮儀的一部分，變成幾乎與之並行或獨立舉行，有些地方，米龍甚至已經逸出醮儀脈絡而成為祈福儀式，廣泛運用在神明誕辰或各種節日慶典中，現今也與其他宗教如佛教、靈山，或各種藝文團體結合，成為台灣重要節慶的代表活動之一。今日活動也安排難得一見的米龍製作現場展演。

林瑋嬪表示，安龍儀式在當代有越來越多新風貌，也很有生命力，但比起進香，安龍還不夠被認識，希望透過今天的活動，讓參與者都能用新的方式理解。

米龍龍身。（台大提供）

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