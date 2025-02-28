海砂屋自治條例獲政院核定 桃園市府全力協助正光花園新城公辦都更

桃園海砂屋自治條例獲行政院核定，預計3月底施行，首案協助正光花園新城公辦都更。（記者謝武雄攝）

2025/02/28 19:23

〔記者謝武雄／桃園報導〕為加速防災都更，桃園市政府增訂「高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例」，行政院已核定，預計3月底實施，未來對海砂屋有明確的停用、罰鍰及拆除規範，而為協助海砂屋重建，市府住宅發展處3月29日到正光花園新城進行防災都更建築量體、財務試算的說明會，希望打響第一砲。

住宅發展處邱英哲處長說，正光花園新城過半數住戶同意轉軌為公辦都更，以加速都更速度；市府已著手模擬都更建築量體以及財務試算並於3月29日說明結果，如果獲超過75％所有權人同意，市府將進一步協助模擬選配，並啟動招商程序尋求投資者。

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邱英哲說，建管處依海砂屋自治條例可停用有危害公共安全之建築物，拒絕停用者甚至可處6萬元罰鍰，並代為強制拆除；住宅處的防災都更系列專案則提供容積獎勵，同意比例達標的海砂屋社區可協助公辦都更，降低社區信任度不足、整合不易的問題；目前除正光花園新城，龜山區的金山、光峰社區表達有興趣朝公辦都更方式重建。

事實上，配合海砂屋自治條例，桃園市政府自去年11月起已進行5場防災都更說明會，巳有5個社區表達有意願申請公辦都更，其中4件符合防災都更類型，一件為一般都更；近期已有2個社區達同意門檻，由市府協助初步評估，如果社區積極整合，即可順利推進到招商階段，為桃園都更再推進一大步。

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