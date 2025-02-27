228連假西半部空品欠佳 民眾外出要戴口罩

環境部表示即起到3月1日台灣西半部空品欠佳，全台電廠已降載外，也籲民眾外出時最好要配戴口罩。（資料照）

2025/02/27 15:58

〔記者楊媛婷／台北報導〕明起就是228紀念日連假，環境部今（27日）表示，依空氣品質預報顯示，即起到3月1日台灣西半部因大氣擴散條件不佳，導致空污累積，今日下午2時就有主要位於中南部共35處測站達到紅色警示，環境部提醒民眾及敏感族群在連假期間加強防範，外出建議配戴口罩。

環境部表示，台灣地區自25日起到3月1日的大氣環境都是偏東風，是近2年來少見的氣象情境，西半部位處背風渦旋區，因大氣擴散條件持續不佳導致空氣污染累積，多處測站已亮紅色警示，相關縣市已陸續成立空氣污染防制應變指揮中心，積極執行各項應變作為。

請繼續往下閱讀...

環境部表示，各縣市成立空污防治應變指揮中心已達16次，共執行401家工廠稽查、通知自主管理及配合排放減量、72次露天燃燒巡查件數、475處營建工地執行揚塵防制措施、658家餐飲業巡查或通報、3萬6140輛汽機車排氣科技執法、240項宣導健康防護措施。

因應空品不良，環境部表示，全台電廠降載電量共35547萬度，相當於減少新北市160萬戶20天所需電量造成的排放量，換算SOx減量99.2公噸，NOx減量95.9公噸，TSP減量4公噸，污染減量幅度約達全台電廠每日污染排放量52%。

環境部指出，未來2日大氣環境仍偏東風，西半部地區風速弱且混合層偏低，擴散條件持續不佳，污染物累積將造成空氣品質不良至3月1日，提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法