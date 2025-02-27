空污襲彰化！AQI紅害飆161 八卦山大佛成「灰佛」

今天彰化空氣品質很髒，有民眾路過彰化市區，拍下遠方的八卦山大佛，大佛變「灰佛」，視野灰濛濛。（圖民眾提供）

2025/02/27 15:28

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天彰化市籠罩在一片「霧茫茫」的氛圍中，原本矗立在八卦山的彰化大佛，也被濃霧與空氣污染遮蔽，僅能隱約看到模糊的輪廓，彷彿化身「灰佛」。許多用路人發現，能見度明顯降低，讓人不禁疑惑，是霧還是髒空氣來襲！

根據中央氣象署今天發布的濃霧特報，彰化縣並未列入濃霧特報範圍，不過，今天上午彰化市區的能見度明顯下降，連遠方的八卦山大佛都變得模糊不清，即過了中午，天空仍「灰濛濛」，有民眾開車路過市區，用手機拍下「霧中大佛」畫面。

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照片曝光，有民眾自我解嘲說，「這不是人間仙境，而是空氣污染很嚴重！」還有民眾笑稱，「大佛的隱身術，未免太高明了！」

根據環境部空氣品質監測網顯示，到今天下午1點多，彰化縣二林的空氣品質指標AQI飆高到161「紅色警示」，線西也達到152「紅色警示」，彰化市、大城AQI也都在「橘色提醒」，AQI各在142、145間，環保局建議，民眾外出時應戴口罩，以降低吸入污染物的風險，特別是敏感族群更應減少戶外活動。

氣象署今天發布的濃霧特報，彰化縣並未列入濃霧特報範圍，不過，今天彰化市區的能見度明顯下降，連遠方的八卦山大佛都變得模糊不清，大佛變「灰佛」引發熱議。（圖民眾提供）

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