228連假暢玩北海岸！淡水古蹟、萬金杜鵑花、寶可夢路線一次看

2025萬金杜鵑花展邀請多位藝術家、職人與在地花農攜手打造獨特花藝裝置，邀您共賞春日。（新北觀旅局提供）

2025/02/27 12:27

〔記者陳奕劭／新北報導〕228連假去哪裡玩最好？新北市政府觀光旅遊局推薦參觀「萬金杜鵑花展」、「淡古聯萌」IP 特展，結合《Pokémon GO》官方推薦路線，讓遊客在假期探索北海岸的歷史魅力、人文風景，並徜徉於萬金杜鵑的繽紛花海，周邊環繞眾多景點、美食與住宿選擇，更多活動相關訊息，請關注新北市觀光旅遊網或加入新北旅客Facebook粉絲專頁查詢。

觀旅局表示，新北市淡水古蹟博物館推出「淡古聯萌」IP 特展，展期即日起至3月15日止，適合親子共遊和喜愛文創、歷史文化的遊客，讓民眾輕鬆認識淡水豐富的歷史背景，遊客可前往淡水老街品嘗阿給、魚酥、鐵蛋等道地小吃，渡船到八里左岸，沿著河岸步道騎單車，或造訪滬尾砲台、雲門劇場或文化園區，享受歷史與藝術人文之旅。

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新北市政府即日起至3月30日舉辦「萬金杜鵑花展」，觀旅局介紹，萬里展區含觀光公園與瑪鋉運動公園，沿著瑪鋉溪畔打造杜鵑花廊道，營造夢幻粉色花海，日式庭園造景讓遊客沉浸和風氛圍，位於中山溫泉公園的金山展區展出12組花藝作品，展現杜鵑花的多元風貌。

旅客可順道造訪野柳地質公園、龜吼漁港賞美景、吃海鮮，或到金山老街品味金山鴨肉與地瓜，附近有陽明山天籟渡假酒店、金山湯語雙泉會館等溫泉會館，白沙灣、富貴角燈塔、石門洞也是春遊北海岸的好去處。

觀旅局指出，《Pokémon GO》在北海岸設有3條官方推薦路線，淡水路線亮點有漁人碼頭、情人橋，日落時分令人流連忘返，三芝路線亮點是芝蘭公園的海上觀景平台，享受360度無敵海景，金山路線亮點在有各種當地美食的金包里老街，然後前往中山溫泉公園享受泡湯樂趣，這些路線不僅捕捉寶可夢，還可以在北海岸的美景與美食中共度難忘的旅遊時光。

參展完可順遊至附近熱鬧的淡水老街，品嚐在地美食。（新北觀旅局提供）

淡水古蹟擬人化，「淡古聯萌IP特展」萌力登場。（新北觀旅局提供）

萬金地區種植杜鵑花搭配在地景色，充滿春天氣息。（新北觀旅局提供）

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