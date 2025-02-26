邱泰源臨時視察雙北醫院急診狀況 重申3短期策略、2長期改革

全國大型醫院發生急診壅塞，衛生福利部長邱泰源26日視察衛生福利部台北醫院。（記者黃子暘攝）

2025/02/26 18:56

〔記者黃子暘／新北報導〕全國大型醫院發生急診壅塞狀況，衛生福利部長邱泰源今（26）日赴衛生福利部台北醫院視察。他說，衛福部有3項短期因應策略，希望醫學中心強化院內病床調度、加強區域醫院聯防機制、強化民眾分級就醫資訊，及強化護理人力整備、鼓勵醫院投入急重症這2個中長程改革方向；在就醫分級上，衛福部將與全國專家會議後做成民眾版就醫指引，引導民眾了解如何就診，落實分流。

邱泰源臨時視察台大醫院、台北市立聯合醫院和平院區、亞東醫院、部北等醫院，他說，臨時視察是為了解前線最真實狀況，這次狀況特殊，壅塞的不止醫學中心，也有區域醫院，衛福部希望啟動區域合作，其中，台大醫院狀況已漸漸趨緩；可謂台北急症重鎮的和平醫院整體護理穩定度也夠，急診處理上很少超過警戒值，也吸收旁邊醫學中心量能；作為新北重要醫學中心的亞東醫院只要候床超過60名就會啟動相關機制，近2週有約3天達到紅線，院方即將急診住院提高，目前候床狀況都在平常範圍。

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邱泰源說，衛福部所屬醫院已加強整備，與鄰近醫院啟動綠色通道，全力配合區域聯防機制，在醫療分流部分，衛福部將在與全國專家會議後設立民眾版的就醫指引，使民眾在身體不適時了解該到何處就醫。

邱泰源指出，大眾關心的還有護理人員留任問題，視察台大醫院流動率在正常範圍，和平醫院1000多名護理人員去年離職者僅有23人，亞東醫院護理人員數看來也是足夠，衛福部會持續關心護理人員工作權利，從護病比等方面著手改善提升護理人員工作待遇。

此外，邱泰源坦言，急重症觀察起來較無法賺錢，因此衛福部將研議提升急重症的給付，盼醫學中心作為醫治急重症關鍵角色。

衛生福利部長邱泰源視察衛生福利部台北醫院。（記者黃子暘攝）

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