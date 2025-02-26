彩虹眷村圍牆「落漆」 台中市出手修復讓「彩虹再現」

彩虹眷村圍牆斑駁挨批「落漆」，台中市出手修復繼續散發彩虹多彩繽紛魅力。（圖：市府提供）

2025/02/26 19:37

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市「彩虹眷村」曾被選為全球值得探訪的景點等，是國際級知名景點，眷村裡的牆面及彩虹藝術公園圍牆繪有繽紛的畫作，多年來吸引國內外遊客打卡朝聖，但去年彩虹爺爺過世後，公園圍牆被發現處處斑駁未維護「彩虹失色」，台中市建設局啟動「彩虹藝術公園圍牆彩繪維護作業」，進行牆面青苔清理、修補斑駁脫落漆面等，已讓圍牆「彩虹再現」，恢復繽紛多彩環境。

台中市彩虹眷村因「彩虹爺爺」黃永阜彩繪繽紛多彩且富饒童趣的畫作紅上國際，獲選英國旅遊網站台灣10大Instagram打卡點、日本網友最想去的拍照景點，與孤獨星球書籍「世界的祕密奇跡」評選為全球值得探訪的景點等，曾創下年逾百萬到訪人潮。

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「彩虹爺爺」去年1月逝世，彩虹眷村仍吸引大批國內外遊客前往朝聖，但在地市議員日前多次質疑彩虹眷村外的彩虹公園圍牆彩繪竟處處斑駁，未見市府維護，讓遊客遠道而來先看到「落漆公園」，實在貽笑大方。

建設局長陳大田表示，彩虹藝術公園圍牆彩繪由市府文化局於2014年公園啟用時，邀請彩虹爺爺與在地居民共同創作，以鮮豔多彩的風格與彩虹眷村相呼應，成為國內外旅客朝聖的熱門景點，為守護這片色彩斑斕的藝術，建設局與文化局多次會勘研議啟動維護作業。

陳大田說，進行牆面青苔清理後，由文化局媒合明道中學美術社老師協助修補斑駁脫落漆面，依循原創配色進行調漆上色，並參照彩虹眷村前廣場的彩繪以補漆方式進行修復，圍牆彩繪維護工程24日圓滿完成，讓彩虹藝術公園圍牆恢復五彩繽紛的魅力，歡迎民眾前往感受彩虹藝術公園的繽紛藝術及多彩魅力。

彩虹眷村圍牆斑駁挨批「落漆」，台中市出手修復繼續散發彩虹多彩繽紛魅力。（圖：市府提供）

彩虹眷村圍牆斑駁挨批「落漆」，台中市出手修復繼續散發彩虹多彩繽紛魅力。（圖：市府提供）

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