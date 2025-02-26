來台南旅遊留宿可補助800元 南市3大獎勵方案3/3開跑

台南推出3大旅遊獎勵方案，邀請全國旅行業者攬客到台南走走逛逛。（記者蔡文居攝）

2025/02/26 17:23

〔記者蔡文居／台南報導〕為推動觀光熱潮及帶動旅遊經濟，台南市政府今年辦理「台南地方產業原鄉永續小旅行振興計畫」、「台南市民旅遊補助計畫」及「台南市吸引國際觀光客旅行業獎勵計畫」3大旅遊獎勵方案，留宿台南至少1晚，可補助至800元，邀請全國旅行業者攬客到台南走走逛逛，3月3日起開始受理申請。

南市觀旅局長林國華表示，補助對象為國內合法設立的旅行業，其中，永續小旅行計畫，遊程最晚須於今年8月31日完成，旅遊行程須至少於台南合法旅宿住1晚以上，每梯次旅遊團至少15人，補助項目包含每人住宿費100至300元、至南市休閒農場及觀光遊樂業旅遊，補助每人門票費100元、低碳餐廳用餐補助每人餐費（限午、晚餐）100元，使用大眾運輸工具加碼補助每人交通費100元，補助項目多達7項。

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台南市民旅遊補助計畫，遊程最晚須在10月31日完成，每梯次旅遊團至少15人，且團員為台南市民，每人補助景點走訪交通費費150至300元；於南市國道3號以東的旅館住宿，每人補助住宿費200元；另外，搭乘雙層巴士則可再獲補助每人150元，歡迎市民朋友透過旅遊再一次認識自己的家鄉。

吸引國際觀光客部分，凡出團時間在3月10日至11月30日的團體行程，對象為境外團客，每團需達4人以上，每人於台南花費的交通、門票、餐食等平均消費金額達300元者，即可申請每人300元補助，如有留宿台南至少1晚，可補助至800元。

觀旅局表示，3項旅遊獎勵方案，皆於3月3日上午9時起受理申請，如受理申請額度已達上限即停止受理，申請相關訊息將公告於台南旅遊網。

台南安平熱門景點延平街老街。（記者蔡文居攝）

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