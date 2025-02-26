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    逐漸回暖 台南「櫻木花道」陸續綻放

    遊客推估，台南水道淨水池區的河津櫻樹，有開花的已經超過4成，逐漸回暖，值得期待。（記者吳俊鋒攝）

    遊客推估，台南水道淨水池區的河津櫻樹，有開花的已經超過4成，逐漸回暖，值得期待。（記者吳俊鋒攝）

    2025/02/26 17:13

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕國定古蹟台南水道博物館淨水池區的「櫻木花道」，因冷氣團接力報到而延開，連日來逐漸回暖，陸續綻放中，228連假將至，市府文化局歡迎各界一起來遊賞春日美景。

    淨水池區的各式櫻花約240株，文化局打造「櫻木花道」勝景，包含河津櫻、吉野櫻與八重櫻等品種，以往多在春節之後，就會接力綻放，吸引民眾遊賞，今年因持續低溫，導致盛開期延後。

    每年都是涼亭、停車場周邊與人行步道沿線，以及上方淨水池前的河津櫻先綻放，數量約60株，今天造訪的遊客推估，已經開花的超過4成，茂密程度不一，有的枝條仍滿佈綠葉。

    另外，上下淨水池的189階沿途，以及量水器室旁綠地，栽種約100株八重櫻，目前也有少數綻放；至於人行步道邊樹林的80株吉野櫻，仍在等待春暖花開。

    由於近來會逐漸回溫，晴朗的好天氣，有助於櫻花的綻放，遊客們認為228連假起，盛開的情況會更明顯，值得期待。

    文化局代理局長林韋旭提到，水道博物館為全台最大的國定古蹟，水源地區內有日治時期迄今的百年羅漢松、琉球松，以及玉蘭花等，相當珍貴；淨水池區的櫻木花道，在經歷去年的強風豪雨後，已成功補植，希望早日迎來滿開。

    遊客推估，台南水道淨水池區的河津櫻樹，有開花的已經超過4成，逐漸回暖，值得期待。（記者吳俊鋒攝）

    遊客推估，台南水道淨水池區的河津櫻樹，有開花的已經超過4成，逐漸回暖，值得期待。（記者吳俊鋒攝）

    量水器室旁的八重櫻，也可見到紅花在枝頭綻放。（記者吳俊鋒攝）

    量水器室旁的八重櫻，也可見到紅花在枝頭綻放。（記者吳俊鋒攝）

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