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    今明空品極差！ 228連假高溫上看30度

    今明回溫舒適，不過空品極差，戶外活動應注意。（資料照）

    今明回溫舒適，不過空品極差，戶外活動應注意。（資料照）

    2025/02/26 09:43

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（26日）晨中層水氣移入，伴隨中層雲系，降水回波偏弱，空氣品質極差，本島各地區平地的最低氣溫約在12至14度之間，今明兩天北舒適、南微熱、早晚涼，西半部易起霧，不過空品極差，應避免戶外活動。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今有中層水氣通過，中部以北雲量增，局部地區偶有零星飄小雨的機率，其他各地多雲時晴。明（27日）中層水氣東移，雲量逐漸減少。今、明兩天今日各地區氣溫為：北部12至24度、中部13至26度、南部14至28度、東部13至24度。

    預估週五（28日）起至下週一（3月3日）本島各地區最高氣溫皆升至30度以上，各地白天溫暖如夏，易起霧。週五至下週一白天晴朗穩定，下週一晚鋒面接近，大氣趨不穩定，降雨機率逐漸提高。

    下週二（4日）晨鋒面通過、伴隨明顯降雨，冷空氣南下、氣溫驟降，溫差恐差過15度，乍暖還寒感受明顯，下週三至週五（5至7日）受冷空氣影響，天氣偏冷，預估這波冷空氣以「大陸冷氣團」的機率為最高，不過已接近模式模擬後期，應持續觀察。

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