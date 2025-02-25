量能吃緊！醫院急診、ICU一床難求 陳冠廷揭「真實悲劇」

台灣的醫療量能吃緊，加護病房皆一床難求。示意圖。（資料照）

2025/02/25 19:53

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期，台灣的醫療量能吃緊，許多醫院的急診、ICU（加護病房）皆一床難求，醫護人員加班、超時工作也是家常便飯。對此，大安婦幼醫院麻醉科主任陳冠廷呼籲，「長官們只會開會喊口號，脫掉西裝一起來照顧病人還有點功能，也比較能貼近問題在哪裡！」

日前，南部1名重症患者至某醫學中心掛急診，當時因加護病房額滿，且附近多家醫院均無法收治，而被送往百公里外的地區醫院，最後命喪於敗血症。此個案由成大斗六分院的林姓護理師，在網路社群上爆料揭發，也馬上引起各界關注。

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對此，陳冠廷於臉書粉專上發文表示，長期以來，醫護人員加班來完成急診刀，已經是數10年的常態。近年來，大家決定不要再固定加班過勞工作，於是急診室塞了許多等開刀的病人。

病人等久了，怎麼會沒有併發症？「剛好這個撐不下去的病人被浮出檯面來！」陳冠廷認為，有開刀房設備，沒人操作只好關房間停擺，醫院為什麼不願意補多一點人手？薪水低，離職的比進來的多，永遠缺人，「況且醫院也是領總額，多做也沒有多拿啊！多做點值下降，誰願意？」

文末，陳冠廷直呼，「長官們只會開會喊口號，脫掉西裝一起來照顧病人還有點功能，也比較能貼近問題在哪裡！吹冷氣是沒辦法的！」

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