網傳高雄急症病患轉送雲林病死 高市衛生局駁斥勿再以訛傳訛

高市衛生局再駁斥高雄急症病患轉送雲林病死的傳言，並要求外界勿再以訛傳訛。（記者許麗娟攝）

2025/02/25 16:57

〔記者許麗娟／高雄報導〕護理師林費茱近日在社群平台貼文，指有胃腸穿孔的高雄病患一路往北找ICU（加護病房）床位，最後轉到成大醫院斗六分院，開刀時已滿腹腔的屎，病患最後因敗血病死亡，昨日衛福部已證實是台南病患，且轉診僅花2小時，沒有延遲問題，高雄市衛生局今（25）日再駁斥病患非高雄轉出，呼籲外界不要以訛傳訛。

高雄市衛生局指出，昨日第一時間即調查釐清高雄市轄內醫學中心，並無網傳及媒體報導的急症轉出情況，且無轉至成大醫院斗六分院個案的就醫紀錄；另洽詢衛福部高屏區緊急醫療應變中心（REOC）及高市緊急醫療資訊整合中心（EMOC），近期亦未接獲相關轉介須求。

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此外，衛福部醫事司司長劉越萍亦在昨日記者會中公開說明，該病患是在台南市，事件發生在2月中，當天患者是上午7點左右到醫院，10點外科照會評估需要開刀，但當時的醫院沒有ICU床，因為患者年紀大又有慢性病史，開刀風險高，院方建議要到有加護床位的醫院再開刀，當時12點就完成轉院。

由於今日立委陳菁徽、牛煦庭、廖偉翔、陳昭姿與中華民國護理師護士公會全國聯合會監事長高靖秋召開記者會，再指是高雄患者轉院延誤治療離世，高雄市衛生局對此怒批，外界評論要嚴謹，根據要查證，不能人云亦云，以訛傳訛，不僅無益於改善現狀，甚而打擊高市第一線醫護人員士氣。

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