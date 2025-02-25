機場捷運第2億名旅客是你？送禮了 尋找前後共11名幸運兒

機場捷運昨天中午達成2億次旅運里程碑，桃園大眾捷運公司公布11組票卡號碼尋找第2億旅次及前後5名旅次幸運兒，將贈送定期票、福袋等豐富獎品。（桃園大眾捷運公司提供）

2025/02/25 17:19

〔記者余瑞仁／桃園報導〕「2025台灣燈會在桃園」為桃園市帶來大量旅遊人潮，桃園機場捷運運量在燈會17天展期內增加280萬人次，原本預估在3月初才會達成2億旅次里程碑，提前在昨（24）日中午12點49分誕生，系統顯示第2億旅次幸運兒是從機捷A8長庚醫院站進站、A14a機場旅館站出站的旅客。

桃園大眾捷運公司說，機捷第2億旅次的幸運兒，可獨享基北北桃都會通定期票12個月及限量福袋，總價值接近2萬元；前後各5名旅客也可獲基北北桃都會通定期票2個月及福袋。這11名幸運旅客另均加贈限量的「快樂桃子號」1日票。桃捷公司今天公布11名幸運旅客進出站地點及票卡號碼資訊，呼籲昨天中午搭乘機捷的旅客拿出票卡，核對卡片上的外碼是否與公告資訊一致，與桃捷公司聯繫，享受榮耀和喜悅。

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桃捷公司指出，機捷2023年12月產生第1.5億旅次，近期桃園市府積極在機捷沿線舉辦各項活動，創造周邊多樣的遊憩環境，如跨年演唱會、兒童美術館開幕營運、整治老街溪步道等，再加上TPASS加持，讓基北北桃民眾更樂意利用假日到桃園逛街購物、享用美食、休閒農遊、文化知性旅遊等，運量也穩定增加。

桃捷公司並透過運量統計資料的分時數據，增開晨峰北向加班車、早班直達機場加班車與直達加班車增停A3、A8站等，提供更舒適、便捷的搭車環境，增加民眾搭乘機場捷運的意願。

機場捷運昨天中午達成2億次旅運里程碑，桃園大眾捷運公司公布11組票卡號碼及進出站資訊。（桃園大眾捷運公司提供）

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